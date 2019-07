Afvalvisser: 'Gebied boven Westgat ligt nog vol met troep'

'Het is wel even schrikken als je ziet wat er nog op de bodem ligt', zegt visser Frits van Dellen van de LO 28. 'Met m'n vissershart denk ik: daar moet wel wat aan gebeuren.'

Van Dellen viste onlangs een week lang naar afval uit de 342 overboord geslagen containers van de MSC Zoe. Hij deed dat op verzoek van Rijkswaterstaat. Het gaat om een proef met een speciaal ontwikkeld net, waarin wel troep maar geen vis achterblijft.

3000 kilo

De LO 28 haalde op die manier 3000 kilo afval naar boven. 'Grasmaaiers, klapstoeltjes, pannensets, alles wat je bijna voor niks kunt bestellen bij Alibaba' zegt Van Dellen op zijn kotter in de haven van Lauwersoog.

Effectiever

Grofweg is twee derde van de overboord geslagen spullen van de MSC Zoe nu opgeruimd. Dat betekent dat er nog ruim duizend ton op de zeebodem moet liggen. Is 3000 kilo opvissen in een week tijd dan niet een druppel op de gloeiende plaat? Van Dellen vindt van niet.

'We hebben nu volgens een bepaald raster moeten varen, waardoor we niet alles naar boven konden halen. We hebben niet specifiek op één gebied gevist. Maar we hebben nu wel in beeld waar de meeste troep ligt, dus bij een vervolg kunnen we veel effectiever werken.'

Westgat

Volgens de visser ligt met name tussen Schiermonnikoog en het Duitse eiland Nordeney nog veel troep. Ook boven het Westgat tussen Ameland en Schiermonnikoog ligt nog erg veel, zegt hij.

'Dat is een van de ergste gebieden. Dat wordt nog wel een dingetje voor de garnalenvisserij de komende herfst. Als de garnalen naar dieper water trekken komen ze in dat gebied. Ik zou daar niet graag liggen met een garnalenkotter met twee personen aan boord. Als je daar met een garnalennetje langs komt, hou je dat niet heel'.

Kosten/baten

Rijkswaterstaat onderzoekt de komende weken of het zin heeft door te gaan met het vissen naar afval. Daarbij wordt gekeken of de kosten opwegen tegen de baten.

