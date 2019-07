Nacht na nacht vernielingen in de Heemtuin: 'Dit is zo verdrietig'

Voor het vierde achtereenvolgende jaar is het raak: wéér zijn er in de zomerperiode vernielingen in de Heemtuin en op het Mammoetpad in Muntendam. 'Er worden vuurtjes gestookt. Dat is gewoon echt gevaarlijk.'

'Het is elk jaar dezelfde strijd, hetzelfde liedje. Als het mooie weer komt, is dit een interessante hangplek voor de jeugd.' De gevolgen kan Wietske Trausel, projectleider van de Heemtuin, inmiddels dromen.

Groot gevaar

Elke ochtend doet ze een rondje om de puinhoop, zoals glasscherven op te ruimen. 'Anders kunnen kinderen zich daar overdag lelijk aan bezeren. We vinden wietzakjes, lange vloeis, vanochtend nog twee half lege flessen wijn.'

En nu dus ook resten van vuurtjes: 'Niet alleen in de vuurkuil. Ik telde vanochtend wel zeven brandhaarden. Het grote gevaar is dat het met deze droogte allemaal in de hens vliegt.'

Een idee van de kosten van de schade heeft de projectleider niet. 'De kunstwerken en objecten hier, zoals de touwbrug, zijn gemaakt door een kunstenaarscollectief in Delfzijl. We proberen alles te herstellen, zo goed en zo kwaad als het kan.'

'Ik ben boos en gefrustreerd. Dit is zo verdrietig.'

Er zijn medewerkers die in staat zijn er met knuppels heen te gaan Wietske Trausel - projectleider

Knuppel

Het Mammoetpad en de Heemtuim worden onderhouden door medewerkers van WerkPro - mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Dat maakt het extra lastig, zegt Trausel.

'Onze deelnemers zijn erg betrokken. Een paar zijn in staat om er met knuppels heen te gaan als de jeugd er is. Die moeten we rustig houden, dat vergt begeleiding. We kunnen het er eigenlijk niet bij hebben.'



Achtergelaten rotzooi (Foto: Wietske Trausel)



De slagboom kwam niet

Om de overlast tegen te gaan, was er vorig jaar sprake van het plaatsen van een slagboom bij de ingang van het gebied. Die kwam er niet. Trausel: 'Dat vond de gemeente geen goed idee, omdat het niet zou helpen. Wel is de bebossing om de parkeerplaats weggehaald, zodat het hangen en drugsdealen vol in beeld zou komen.'

Het werkt dus nog niet helemaal: een paar meter verderop zijn de drugsresten nog overal.

De jongeren wegjagen maakt de strijd alleen maar groter Wietske Trausel - projectleider

Geen jongeren wegjagen

Wat de oplossing dan wel is? Volgens Trausel is het in ieder geval niet de jongeren wegjagen. 'Daar wordt de strijd voor de jongeren alleen maar groter, leuker van. We hopen met de jeugd in gesprek te komen en ook iets met ze te bereiken. Dat heeft eerder goed gewerkt. Je maakt afspraken. Het ene deel van de jongeren spreekt het andere erop aan.'

De gemeente, politie en BOA's gaan vandaag nog met elkaar in gesprek over het gebied, weet de projectleider.

Zelf ziet ze ook een lichtpuntje: de eerste jongeren zijn in het vizier. 'Een eerste moeder met zoon komt vanmiddag langs en ook een andere jongen heeft zich gemeld. Daar ga ik mee in gesprek. Misschien hebben ze zelf wel ideeën.'

