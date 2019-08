NCG en gemeenten stellen loket voor 'inspectie op verzoek' uit

Bewoners in het aardbevingsgebied die zich zorgen maken over de veiligheid van hun huis en niet voorkomen in de versterkingsplannen, kunnen voorlopig nog niet bij de Nationale Coördinator Groningen terecht voor een inspectie.

Begin juni mailt NCG-directeur Peter Spijkerman de Groninger Bodem Beweging en Gasberaad dat het 'zijn intentie' is om 10 juni het 'Loket Opname op verzoek' te openen. Het is dan ruim een half jaar nadat is afgesproken dat deze faciliteit er komt.

De gemeenten uit het gaswinningsgebied hebben er vlak voor opening een stokje voor gestoken. 'De plannen waren nog onvoldoende uitgewerkt', zegt PvdA-wethouder Anja Woortman van de gemeente Midden-Groningen.

Onbekend wanneer het loket opengaat

Volgens Woortman is er door capaciteitsgebrek te veel onzekerheid over de planning. Als bewoners zich melden, willen de gemeenten en de NCG ook kunnen vertellen wanneer zij aan de beurt zijn.

De NCG geeft aan dat er momenteel wordt gewerkt aan de planning en dat het loket opengaat zodra de boel op orde is. 'Als we het doen, moeten we het goed doen', voegt de wethouder van Midden-Groningen toe.

Voorzitter Jelle van der Knoop van de Groninger Bodem Beweging moet het eerst nog maar zien. 'Dan zeggen ze dat het na de zomer komt. Na de zomer wordt het na de winter. Waarom wordt het steeds uitgesteld? Je kan toch al beginnen met registreren van die mensen? Ze nemen de Groningers en ook de maatschappelijke organisaties gewoon niet serieus.'

Het NAM-model

Het loket is op verzoek van de maatschappelijke organisaties toegevoegd aan de nieuwe versterkingsplannen. De reden is het computermodel van de NAM dat als fundament geldt voor de nieuwe plannen.

Het NAM-model wordt volgens deskundigen op een manier ingezet waarvoor het niet geschikt is. Hierdoor bestaat de kans dat sommige woningen onterecht niet worden opgenomen in de versterkingsoperatie.

De maatschappelijke organisaties vinden het daarom belangrijk dat Groningers wiens huis niet in de plannen voorkomen en die zich wel zorgen maken over hun veiligheid, om een inspectie kunnen vragen. Er wordt dan alsnog gekeken naar de risico's van de woning en of versterking nodig is.

Lees ook:

- Plan voor hervatten versterkingsopgave is klaar