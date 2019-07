Anti-windmolenvoorman Jan Nieboer vrijgelaten, maar blijft verdachte

Mede-activist Jan H. uit Meeden blijft wel langer in voorarrest zitten.

Nieboer en H. worden verdacht van betrokkenheid bij het verspreiden van dreigbrieven en het dumpen van asbest tegen de bouw van windmolenparken bij Meeden en in de kop van Drenthe. Ze zouden dreigbrieven hebben gestuurd en meerdere malen asbest hebben gedumpt.

De rechtbank oordeelde dat er onvoldoende bewijs was voor betrokkenheid bij de asbestdumpingen. Uit onderzoek blijkt nu volgens de rechtbank dat er voor Jan H. wel voldoende bewijs bestaat voor betrokkenheid bij asbestdumpingen.

'Maar', zegt woordvoerder Melanie Kompier van het Openbaar Ministerie', 'ook Jan Nieboer wordt hier nog steeds van verdacht en tijdens een eventuele rechtszitting zullen we hem dat ook ten laste leggen.'

De advocaat van Nieboer, Evert van der Meer, zei eerder dat hij verwacht dat er wel een rechtszaak komt. Toch heeft hij zich verzet tegen het langer vasthouden van zijn cliënt. Van der Meer wil graag dat Nieboer zijn proces in vrijheid mag afwachten. Dat lijkt dus het geval.

Nieboer en Jan H. zaten sinds 19 juni vast. De voorlopige hechtenis van Jan H. kan nogmaals met dertig dagen verlengd worden.

In de artikelen over de windmolenverdachten noemen we de ene verdachte bij de volledige naam en de andere niet. Dat roept wellicht vragen op. Verdachte Jan Nieboer wordt wel met zijn volledige naam genoemd. Dat doen we omdat Nieboer tot voor kort nog altijd de voorman was van actiegroep Platform Storm. In die rol trad hij geregeld op in de media.

Medeverdachte Jan H. was in het verleden actief als woordvoerder van actiegroep Storm Meeden, maar dat was hij al geruime tijd niet meer.