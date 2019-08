VCP blijft na twintig jaar nog streven naar een communistische samenleving

Het is feest bij de communisten in de gemeente Oldambt. De Verenigde Communistische Partij (VCP) viert haar twintigste verjaardag. 'En daar komen nog vele jaren bij!', zegt voorman Engel Modderman.

Hij is sinds de oprichting fractievoorzitter van de partij. 'Twintig jaar geleden was ik bloednerveus, ik had het zweet in mijn handen staan', geeft de communist eerlijk toe.

Lange geschiedenis

De VCP werd opgericht in 1999 als afsplitsing van de Nieuwe Communistische Partij (NCPN). Aanleiding voor deze afsplitsing was een verschil in opvatting over het project Blauwestad.

Er moest in de toenmalige gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland gestemd worden over de ambitieuze plannen. Die konden alleen tot uitvoering worden gebracht, als alle drie de gemeenten in meerderheid voor stemden.

'Donderslag bij heldere hemel'

Afgesproken was dat zowel de communisten in Scheemda als die in Reiderland - in Winschoten hadden de communisten geen zetel - tegen Blauwestad gingen stemmen.

De communisten in Scheemda hielden zich aan hun woord, die in Reiderland dachten er anders over. Zij stemden niet tegen, maar vóór de plannen.

'Dat kwam als donderslag bij heldere hemel', zegt Modderman, toen nog raadslid voor de NCPN in Scheemda. 'Ik las dat de volgende ochtend in de krant. Wij hebben direct alle leden in Scheemda bij elkaar geroepen en ons met zijn twaalven afgesplitst in de VCP.'

Veenbazen en veenarbeiders

Het was het zoveelste hoofdstuk in een geschiedenis van splitsingen, afscheidingen en richtingenstrijd die de communistische beweging al lang kenmerkt.

De tegenstelling tussen de veenbazen en veenarbeiders en tussen Herenboeren en landarbeiders zorgde sinds het begin van de vorige eeuw voor een onrustig politiek klimaat in Oost-Groningen. Anarchisten, Socialisten en communisten dongen om de gunst van de kiezers. Maar de leidende rol van de Communistische Partij Nederland (CPN) in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog leverde die partij de meeste aanhangers op.

Fré Meis

Grote man was de Pekelder Fré Meis, die de communistische beweging in de jaren '60 en '70 tot de grootste partij in een aantal Oost-Groninger gemeentes wist te maken.

Maar aan het eind van de jaren tachtig verloor het communisme zijn aantrekkingskracht als politieke beweging. In 1989/90 kwam er een einde aan de communistische regimes in Oost-Europa en in 1991 ging de CPN op in GroenLinks.

Ondertussen zijn we tientallen jaren verder, en is de NCPN alleen nog actief in Friesland en is de VCP met drie zetels vertegenwoordigd in de huidige gemeente Oldambt.

Zweet in de handen

Wie VCP zegt, zegt Engel Modderman. De nu 68-jarige politicus zit bijna veertig jaar in de politiek. Dat avontuur begon bij de CPN in Midwolda. 'Het was 1981 toen Fré Meis mij vroeg of ik de zetel van de partij wilde innemen. Dat zag ik niet zo zitten, Stan Skubisz gelukkig wel.'

Maar ongeveer twee jaar later was Modderman zelf aan de beurt. Skubisz verhuisde, de zetel kwam vrij en alle ogen keken in de richting van Modderman. 'Ik stond tweede op de lijst, dus ik moest wel. En ik ben het ook gaan doen hoor, maar met zweet in mijn handen', herinnert hij zich nog goed.

Vijf gulden verdwenen

De spanning verdween al vrij snel. 'Ik heb met pen en papier de hele begroting nagerekend, daar hadden wij nog geen computer voor. En aan het eind van mijn berekeningen kwam ik er achter dat er vijf gulden was verdwenen. Dus ik vroeg aan de burgemeester: 'Daar heb jij zeker een doos sigaren van gekocht?' Toen was de spanning er wel af. Ja, rebels was ik toen al wel.'

Des te langer Modderman vertelt, des te meer anekdotes hem te binnen schieten.

'Wij zaten in de gemeente Midwolda te vergaderen in een heel klein hok met de burgemeester, wethouders, raadsleden en het publiek. En nagenoeg iedereen rookte. De CDA'ers bijvoorbeeld, die rookten allemaal dikke sigaren! De enige die niet rookte was de voorman van Gemeentebelangen, maar die zag ik halverwege de vergadering helemaal niet meer zitten zoveel rook stond er in die ruimte', zegt Modderman, gevolgd door een harde lach.

Felle partij

De partij is fel, speelt regelmatig op de man en om een stemverheffing zijn de raadsleden niet verlegen. Maar dat is nooit met slechte bedoelingen, vertelt Modderman.

'Wij willen het beste voor deze gemeente en de problemen aanpakken. Inwoners van Oldambt hebben een partij als de VCP nodig. Wij willen graag een communistische samenleving. Behandel iedereen gelijk en zorg voor meer inkomensgelijkheid. Je hebt directeuren die miljoenen verdienen en personeel dat met 1500 euro per maand moet rondkomen. Als de baas profiteert, moeten de werknemers dat ook. Dat maakt voedsel- en kledingbanken ook volledig overbodig.'

Opleving

Het zijn ambitieuze plannen voor een partij die 'slechts' drie van de 25 zetels in Oldambt in handen heeft. Maar daar komt verandering in, voorspelt Modderman. 'Er komt een opleving, daar ben ik van overtuigd!'

Of Modderman dan nog steeds aan het roer staat, daar zet hij zijn vraagtekens bij. 'Het gaat gebeuren, ik weet alleen niet of ik dat zelf ga meemaken. Ik ben nu 68 en wil graag nog één periode door. Dat zou betekenen dat ik op mijn 74e hiermee ga stoppen. Dat gaat wel lastig worden, de partij is een soort levenswerk. Dat wordt nog wel een dingetje.'

Taart en drankjes

De VCP komt zaterdagavond samen om een stuk gebak en wat drankjes weg te werken. Op de taart komt een grote, rode ster te staan. 'Wij willen de hamer en sikkel er niet op hebben. De Sovjet-Unie is ingestort, daarmee ook het communisme voor een groot deel. Die emblemen moet je niet opnieuw gaan gebruiken.'

In eerste instantie is de avond bedoeld voor de fractie en de leden. 'Maar wie binnenkomt, zal ik niet wegsturen. Of het moet wel héél druk worden', zegt Modderman met een knipoog.