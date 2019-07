Ziekenhuispersoneel gaat actie voeren voor betere CAO en lagere werkdruk

Het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

Ziekenhuispersoneel van de niet-academische ziekenhuizen gaat in september actie voeren. Daarmee willen ze maatregelen tegen de te hoge werkdruk en een beter loon afdwingen.

De acties worden hoogstwaarschijnlijk gevoerd in het Martini Ziekenhuis in de stad, Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda en het Refaja in Stadskanaal.

Vakbond FNV zegt dat het zeker is dat de acties er komen, maar wil niet bevestigen welke ziekenhuizen precies meedoen.

Zondagsdiensten

Het personeel gaat zondagsdiensten draaien. Dat houdt in dat enkele afdelingen dichtgaan en het ziekenhuis alleen open is voor spoedeisende hulp. Maar, zo benadrukt de vakbond, er komen geen levens in gevaar.

De zondagdiensten volgen op eerdere acties van FNV elders in het land. In ziekenhuizen in Assen, Alkmaar, Eindhoven en Amsterdam werd afgelopen maand geprotesteerd. De gesprekken tussen de vakbond en de werkgevers zit al maanden vast.

Beloning voor flexibiliteit

Het personeel wil dat er maatregelen worden genomen om de werkdruk terug te dringen. 'Mensen zijn heel flexibel, maar daar krijgen ze niet genoeg voor terug', zegt FNV-woordvoerder Harma Schrage.

De vakbond eist een extra toeslag op loon wanneer op korte termijn een beroep op medewerkers wordt gedaan om overuren te draaien. 'Werk en privé loopt steeds meer in elkaar over, en dat verhoogt de toch al zo hoge werkdruk. Want ze staan altijd klaar voor patiënten en ziekenhuis', zegt Schrage.

'Onfatsoenlijk bod'

FNV wil naast de maatregelen een loonsverhoging van vijf procent. Maar de werkgevers hebben tot nu toe een bod gedaan van 2,5 procent. 'Onfatsoenlijk', zegt Schrage. 'Als je ziet wat er van mensen wordt gevraagd, dan kun je niet met zo'n bod aankomen. Personeel voelt zich niet gewaardeerd en niet respectvol behandeld.

Grote actiebereidheid

Volgens Schrage is de actiebereidheid dan ook groot. Dat laat volgens haar zien hoe groot de onvrede is. 'Want het voorbereiden van acties kost heel veel tijd en voorbereiding. Het feit dat mensen zich zo inzetten voor de acties spreekt boekdelen.'

De acties vinden waarschijnlijk eind september plaats. Vlak voor die tijd maakt de vakbond bekend welke ziekenhuizen precies meedoen.

Lees ook:

- FNV verwacht binnenkort stakingen in Groningse ziekenhuizen

- Nog voor de zomer acties in ziekenhuizen