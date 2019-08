Krewerd zet nieuwe stap in experiment, maar wacht nog altijd op versterking

De gemeente Delfzijl stelt dit geld beschikbaar, terwijl het nog altijd onzeker is of het project wel doorgaat.

Wat is Experiment Krewerd?

Bij Experiment Krewerd krijgt elk huishouden een eigen architect. Het dorp telt 44 woningen. De architect kijkt hoe elk huis het mooiste versterkt of herbouwd kan worden. Doel is om het karakter van het wierdedorp zoveel mogelijk te behouden.

Dorpsplan

Met het geld kan de projectorganisatie van het Experiment een architect, een stedenbouwkundige, een cultuurhistoricus en een energiedeskundige inhuren om een gedetailleerd dorpsplan te schrijven. Die moet in het najaar van 2020, nog voor de fusie van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum in 2021, klaar zijn.



Tot nu toe konden we geen plan schrijven, omdat er geen geld was Tom Roggema - voorzitter projectteam

Volgens voorzitter projectteam Tom Roggema is dat nog een flinke klus: 'Tot nu toe konden we geen plan schrijven, omdat er geen geld was. Toen de minister de versterking stillegde, hebben wij ook zitten wachten. Pas in april, na overleg met de burgemeester, konden we weer verder.'

Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl draagt het initiatief in Krewerd een warm hart toe. In zijn gesprekken met minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken heeft hij er altijd voor gepleit dat het Experiment 'gewoon' doorgaat. Dat terwijl het nog altijd onduidelijk is in hoeverre de huizen versterkt moeten worden.

Versterkingsadvies laat op zich wachten

Vrijwel alle woningen in het wierdedorp hebben volgens de HRA-methode 'slechts' een normaal risicoprofiel, waardoor zij volgens de huidige richtlijnen van de Nationaal Coördinator Groningen pas als één van de laatsten aan de beurt zijn om beoordeeld te worden.

Beukema doet zijn best om ervoor te zorgen dat de inwoners van Krewerd met voorrang een beoordeling krijgen, maar het is nog altijd onduidelijk wanneer zij dit tegemoet kunnen zien. Dat komt doordat er te weinig mankracht is om alle huizen door te rekenen en versterkingsadviezen te schrijven.

Pas in 2021 daadwerkelijk actie

Ondertussen maakt Experiment Krewerd wel een plan, mocht er in het dorp grootschalige nieuwbouw nodig zijn. Roggema hoopt dat dit plan eind 2020 door de gemeenteraad van Delfzijl wordt behandeld. In de nieuwe gemeente Eemsdelta verwacht hij dat het - gezien de fusieperikelen - langer gaat duren.



Dan sloop je Krewerd en zet je er een nieuwbouwwijk neer. Dan krijg je een dorp als Blauwestad Tom Roggema - voorzitter projectteam

'Als we daarna de bijbehorende financiering krijgen, hoop ik dat we begin 2021 daadwerkelijk aan de slag kunnen met de versterking', zegt Roggema. De organisatie hoopt voor het plan tevens een bijdrage te kunnen krijgen uit het Nationaal Programma Groningen.

Geen nieuwbouwwijk

Wat er precies met het dorp gaat gebeuren, is dus nog onduidelijk. Als het aan architect Fons Verheijen ligt, één van de drijfveren achter het Experiment, kan er een 'nieuwe Groningse architectuur' ontstaan die past bij het dorp.

Roggema hoopt dat zijn woning uit 1890 in de huidige vorm herbouwd wordt. Hij ziet niets in nieuwe woningen uit een catalogus: 'Dan sloop je Krewerd en zet je er een nieuwbouwwijk neer. Dan krijg je een dorp als Blauwestad. Wij hebben er niet voor gekozen om daar te wonen.'

