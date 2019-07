Groningen Swim Challenge zoekt nog extra zwemmers

De Swim Challenge is een zwemestafette waarmee geld wordt ingezameld voor het UMCG Kanker Researchfonds. De teller met donaties staat op dit moment op bijna 85.000 euro.

Boike Teunissen, voorzitter van de Swim Challenge Groningen, hoopt op een mooi bedrag. 'Maar het hoeft niet elk jaar meer te zijn. Het is geen Glazen Huis. We doen het ook om aandacht te vragen aan het goede doel.'

Drie afstanden

Om geld in te zamelen kunnen zwemmers zich laten sponsoren. De zwemmers kunnen zich opgeven voor drie verschillende afstanden. De Groningen Swim Challenge, van Zoutkamp naar Groningen, met een lengte van 35 kilometer.

Daarnaast kan er gezwommen worden tijdens de City Swim. Dat is anderhalve kilometer door de grachten van de stad. Als derde is er ook nog De Ultra Challenge. Van Lauwersoog naar Stad over een lengte van 50 kilometer.

Niet vies

Volgens Teunissen hoeven mensen niet bang te zijn dat het water vies is in de grachten van Groningen. 'Het water in de Hoornseplas is viezer en daar duiken mensen gewoon in.' Het water wordt door het Waterschap gecontroleerd. 'Als blijkt dat de waterkwaliteit niet goed is, dan gaat het niet door', verzekert Teunissen.

'Mensen denken nu vaak dat het heel vies water is, maar dat is zeker tien jaar al niet meer zo. Alle woonschepen hebben inmiddels riool en we zetten alle sluizen open zodat er beweging in het water zit.'

Nieuwe zwemmers

De voorzitter waarschuwt nieuwe zwemmers wel. 'Als je eenmaal de City Swim van anderhalve kilometer een keer gedaan hebt, dan wil je het jaar erop meezwemmen vanaf Zoutkamp', zegt hij lachend.

Met de komst van één bepaalde nieuwe zwemmer is Teunissen heel blij. 'Toen hij stopte met voetballen hebben we hem meteen gestrikt', zegt de voorzitter over de deelname van Arjen Robben. 'Hij is er al eens bij geweest om een cheque uit te reiken. Nu zwemt hij zelf acht kilometer.'

