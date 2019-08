Vrijwilligers ruimen honderden kilo's afval op tijdens opruimactie

De komende dagen worden op meerdere plekken langs de Noordzee stranden opgeruimd. Schier is vandaag één van de startplekken van de zevende editie van de Beach Cleanup-tour.

De hulptroepen komen uit alle windstreken. Van Amsterdam, Utrecht tot Amersfoort. Ook Johan en Hilda Mulder uit Beerta zijn van de partij. Zij doen voor het eerst mee.

'Eigenlijk zou dit niet moeten, de stranden zouden schoon moeten zijn. Ik hoop dat het de moeite loont en dat we veel kunnen verzamelen', zegt Hilda.

Witte korrels

Op het eerste gezicht lijkt het strand brandschoon. Maar wie beter kijkt ziet nog allemaal witte plastic korrels. Afkomstig van de ramp met het schip MSC Zoe.

'Het is een monnikenklus om ze allemaal op te ruimen', zegt een moeder die met haar kinderen de korrels uit het zand peutert. 'Eigenlijk zouden de rederijen de boel zelf moeten opruimen.'

De scheepsramp is ook voor Johan Mulder extra motivatie om mee te doen. 'Ik had me al opgegeven als vrijwilliger, toen kwam de ramp met de MSC Zoe er nog bij. Er is al heel veel opgeruimd van die scheepsramp, maar elke peukje en plastic flesje is het waard opgeruimd te worden.'



'Kijk hoe mooi het hier is'

Het echtpaar heeft drie volle zaken met afval ingeleverd. 'Ik heb een sandaal gevonden, veel glas en zowat een half visnet', zegt Johan terwijl hij de oogst uit de vuilniszak tilt.

Hilda kan er bijna geen genoeg van krijgen. 'Kijk toch eens om je heen hoe mooi het hier is. Als we dit willen nageven aan onze kinderen en kleinkinderen, moeten we de stranden schoonhouden', zegt zij. 'Ik ga morgen zo weer.'

In totaal worden honderden kilo's afval opgehaald van de stranden op Schiermonnikoog. De actie gaat verder op andere stranden en duurt tot 15 augustus.

Lees ook:

- Afvalvisser: 'Gebied boven Westgat ligt nog vol met troep'

- Op Schiermonnikoog zijn ze na de containerramp nog milieubewuster

- Lees alles over de containerramp