Verdachte anti-windmolenterreur Jan Nieboer: 'Ik kan mezelf recht in de spiegel aankijken'

Het ontbijt met vrouw en kinderen gaat er zichtbaar goed in bij Jan Nieboer (61). Het boegbeeld van Platform Storm is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak rond de windmolenbedreigingen. Hij ziet een eventuele rechtszaak met vertrouwen tegemoet. 'Ik heb niks illegaals gedaan.'

De sfeer in huize Nieboer in Tweede Exloërmond is vrolijk, in de gang staan koffers klaar van de kinderen die op het punt staan op vakantie te gaan. Nieboer doet zelf de deur open en oogt fris en fruitig. De dagen in de cel hebben hem zeker niet geknakt.

'Ik ben buitengewoon goed behandeld, daar was niks mis mee, ik kon lezen en sporten. Alleen dat je niet vrij bent is wel vervelend.'

Wat is de verdenking?

Nieboer en mede-activist Jan H. uit Meeden worden verdacht van betrokkenheid bij het verspreiden van dreigbrieven en het dumpen van asbest uit protest tegen de bouw van windmolenparken bij Meeden en in de kop van Drenthe.

Jan H.

Jan H. blijft wel langer vastzitten. Zijn voorarrest is woensdag met zestig dagen verlengd. Dat is gelijk het maximum; daarna moet zijn zaak aan een rechter worden voorgelegd.

'Niet verwacht'

Hij blikt terug op de 19de juni, de dag dat een arrestatieteam hem kwam ophalen bij zijn kantoor in Nieuw-Buinen.

'Dat de politie me ooit eens zou komen halen had ik wel verwacht. Gewoon, omdat ze informatie van me willen. Maar dat ik zou worden aangemerkt als verdachte en zo lang in de cel zou zitten, nee, dat had ik niet verwacht.'

Voor de rechter?

Nieboer ontkent dat hij dreigbrieven heeft gestuurd of asbest heeft gedumpt. 'Ik heb altijd binnen de kaders van de wet geopereerd en ik kan mezelf recht in de spiegel aankijken. Of het tot een rechtszaak komt weet ik niet. Misschien seponeren ze de zaak ook wel.'

'In de dreigbrieven staan teksten die ik in de pers gebruikt heb, vandaar dat het OM de verbinding met mij gelegd heeft', zegt Nieboer.

Schadeclaim

Nieboer verwacht dat het op termijn tot een schadeclaim gaat komen. 'Mijn bedrijf heeft weken stil gelegen, dat zijn heel wat uren die niet betaald zijn. Ik ben daarover met mijn advocaat in gesprek.'

Nieboer heeft trouwens geen boze klanten. 'Integendeel. Mijn klanten weten wie ik ben en waar ik voor sta. Sterker nog, ik heb heel veel warme reacties, kaartjes en bloemen gekregen de laatste tijd. Dat is hartverwarmend.'

