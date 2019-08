Conflict over schuurwoningen Paterswolde bij Raad van State

Is het stuk grond bij Paterswolde waar tien zogenaamde schuurwoningen op moeten komen nu een natuurgebied of niet? Omwonenden vinden van wel en zij stappen vandaag naar de Raad van State.

Het is een spoedzitting, omdat de bezwaarmakers willen dat de bouwers onmiddellijk stoppen met de voorbereidende werkzaamheden om hier tien woningen te plaatsen, meldt RTV Drenthe.



Vrees voor bedrijvenpark

'Er staan bomen, leven vleermuizen, otters en bijzondere planten', zegt advocaat Ken Noteboom. 'Dus ik vind dat je kunt spreken van een natuurgebied.'

Noteboom vertegenwoordigt drie omwonenden die bezwaar maken tegen de komst van tien schuurwoningen bij Paterswolde. Zij zijn onder andere bang voor verkeersoverlast. Verder vrezen ze dat het nieuwe woongebied een verkapt bedrijvenpark wordt.

Projectontwikkelaar Wijnand van Smeden is het bepaald niet met de omwonenden eens: 'Een natuurgebied? Dat is toch een onzinargument. Het was een camping!'



Hoe zit het ook alweer?

Het terrein is tot vijftien jaar geleden een camping. Daarna wordt het stuk grond aangekocht door een projectontwikkelaar die er meer dan zeventig vakantiewoningen op wil bouwen. Daar is alleen weinig interesse voor en meer dan drie huisjes komen er niet.

Als in 2012 de stekker uit het project wordt getrokken, krijgt de natuur vrij spel. Er groeien veel kleine boompjes en wilde bloemen. Toch blijft het terrein zijn oude bestemming behouden en mogen er officieel nog steeds meer dan zeventig vakantiewoningen worden gebouwd.

'En ik vind dat eerlijk gezegd tamelijk rampzalig', zegt Tonnie van der Plas, een van de omwonenden die hier graag verandering in wil brengen. Hij stapt naar architect Cor Kalfsbeek.



Klein natuurgebied

Kalfsbeek denkt na over het voorstel en tekent uiteindelijk tien schuurwoningen, met behoud van de omliggende natuur. De architect maakt strenge regels. Zo moeten alle woningen van natuurlijke materialen gemaakt worden en mogen toekomstige bewoners maar een kwart van de kavel bebouwen en beplanten. Het overgrote deel wordt dus een klein natuurgebied. En dat is precies waar omwonende Van der Plas zo op hoopte.

Maar volgens drie andere omwonenden wordt die natuur niet genoeg teruggebracht. Het gebied ligt namelijk tegen de rand van natuurgebied De Onlanden aan. En daar moet zorgvuldig mee worden omgesprongen.



Hoge bedragen

Voormalig wethouder Mirjam van Dijk zei hier eerder het volgende over: 'Als we de bestemming van het stuk grond willen veranderen naar een natuurgebied, dan moeten we de gronden aankopen of onteigenen. Daar gaan behoorlijke bedragen mee gemoeid.'

Ofwel: te hoge bedragen voor de gemeente Tynaarlo.

Wanneer de gemeenteraad moet stemmen, is alleen GroenLinks en één lid van Gemeentebelangen tegen het plan. De meerderheid van de raadsleden zegt: 'Dit is de minst slechte keus'. Of dat een juiste keus was, daar moet de Raad van State uitspraak over doen.