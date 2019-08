Weemoed naar opgeheven Leenster korfbalvereniging

Hij denkt er nog vaak aan terug. 'De kracht van de club was altijd, iedereen hoort erbij', zegt Jan Bijsterveld. Hij is vroeger voorzitter geweest van korfbalvereniging Nowegro uit Leens. Het is nu zes jaar later nadat de club is opgeheven. Een groep oud-leden organiseert een reünie.

In 1982 is de korfbalvereniging met veel enthousiasme opgericht. De naam: Nowegro verwijst naar de plek. Noord West Groningen.

'Destijds is er begonnen met een kleine groep mensen en waren veel vrouwen lid van de club. Verenigingen moesten toen onderling mannen uitwisselen,' vertelt Bijsterveld. Een korfbalteam bestaat namelijk uit vier vrouwen en vier mannen. Maar het duurde volgens hem niet heel lang of de sport was populair in de regio.

Grote vereniging

In de hoogtijdagen in 1993 had de vereniging acht teams. Waaronder een aantal jeugdteams en drie seniorenteams waarvan één in de derde klasse speelde en een team dat doordeweeks speelde, het midweekteam. 'Dat waren mooie tijden. We begonnen als klein clubje maar waren toen een begrip in de regio. We organiseerden veel,' zegt Bijsterveld.

Schoolkorfbaltoernooien, een Junior World Cup en meerdere interlands werden door de vereniging georganiseerd. 'Frankrijk, Polen, Rusland en Taiwan. Uit al die landen kwamen teams naar Leens om tegen ons te spelen. De buitenlandse teams werden ondergebracht bij onze eigen spelers,' vertelt Bijsterveld. Ook zijn de teams zelf een keer naar een aantal van die landen afgereisd.

Vereniging opgeheven

Dertig jaar na de oprichting van de club is de stekker eruit getrokken. Het bleek steeds moeilijker om spelers voor het laatste overgebleven midweekteam te krijgen. 'De vereniging had de laatste jaren last van leegloop. Dat kwam met name door de krimp. De jeugd waaide uit naar andere plekken,' legt Bijsterveld uit. Koekacties zorgde ervoor dat de kas gespekt bleef.

Gezelligheid voor het winnen

'De kracht van de vereniging was altijd de gezelligheid. Het ging niet om de prestaties. En er waren zelfs mensen lid van de vereniging die geen bal konden gooien en alleen voor de gezelligheid en de derde helft langs kwamen,' vertelt Bijsterveld.

'Voor mij persoonlijk is de vereniging een verrijking in mijn leven geweest. En ik denk ook in die van anderen. Op organisatorisch vlak maar ook op gebied van persoonlijke ontwikkeling. Ik heb er veel vrienden gemaakt.'

Verdriet

De oud-voorzitter wil graag herinneringen aan de club delen met anderen en organiseert daarom een reünie. 'In hele korte tijd zijn er twee jongens van de club overleden. Eén van 57 en één van 62. Toen zeiden we van potverdikke nu zijn we twee keer naar een begrafenis geweest. Het is nu ook een keer tijd om de goede dingen met elkaar te bespreken en elkaar te ontmoeten onder plezierige omstandigheden,' vertelt Bijsterveld.

'We zijn nu op zoek naar oud-leden. Een aantal van hen heeft zich al aangemeld. Maar er zijn vast nog meer te vinden,' zegt Bijsterveld. Op Facebook hebben ze een oproep geplaatst.

De reünie is op zaterdag 31 augustus.