Gasmolecule bij Kolham opnieuw beklad: 'Heel jammer'

Het kunstwerk Gasmolecule in de middenberm van de A7 bij Kolham is opnieuw beklad.

Dat gebeurde niet lang nadat het object woensdag was schoongemaakt, nadat het eind mei ook al werd beklad. Er is opnieuw rode verf gebruikt om het kunstwerk te besmeuren.

'Verdrietig'

'Verdrietig, heel jammer.' Zo noemt locoburgemeester van Midden-Groningen Jaap Borg de nieuwste vernielingen aan het kunstwerk. De gemeente gaat aangifte doen.

'Het is een cadeautje, en dan heb je ook zorgplicht. We begrijpen dat de gevoelens ten opzichte van het aardgasdossier diepgeworteld zijn, zeker in Midden-Groningen. De gemeente is daar ook erg bij betrokken.'

Dader

Het is niet bekend wie er achter het vandalisme zit. 'De politie heeft zover ik weet geen DNA-sporen gevonden. Als we de dader of daders pakken, gaan we de schade wel verhalen', aldus Borg.

'We gaan het nu niet direct schoonmaken, We hebben een regulier schoonmaakprogramma waarin het beeld woensdag is schoongemaakt. We gaan het hier na de vakantie ook zeker nog met het college over hebben.'

Kosten

'Dit is natuurlijk niet goedkoop, de halve weg moet weer worden afgezet. Dit kost tot misschien wel tienduizend euro.' Borg wel wat ideeën over hoe nieuwe vernieling te voorkomen. 'Hier tegenover staat een hoog gebouw. We kunnen eens gaan denken aan cameratoezicht.'

