'Boerkaverbod' geldt ook voor azc Ter Apel: 'We gaan eerst in gesprek'

Het 'boerkaverbod' geldt ook op het terrein van het COA in Ter Apel. Medewerkers zijn verplicht asielzoekers te informeren over het verbod.

'Dat doen we op heel veel verschillende manieren', vertelt Jacqueline Engbers, woordvoerder van het COA. 'Er zijn onder andere informatiesheets beschikbaar en we wijzen ze er mondeling op.'

Mocht er toch iemand rondlopen in een boerka of nikab, dan spreekt het COA de bewoner aan. 'In principe moeten we zeggen dat ze de boerka af moeten doen', zegt Engbers.

In gesprek

Mochten ze dat weigeren, dan gaat medewerkers verder in gesprek: 'In eerste instantie zullen we het gesprek aan blijven gaan. In de meeste gevallen komen we daar dan ook uit. Mocht dat niet lukken, dan gaan we de politie waarschuwen.'

De aantallen zijn zo gering dat er geen cijfers van zijn Woordvoerder COA Ter Apel

Alle gezichtsbedekkende kleding

De nieuwe wet is sinds donderdag van kracht. Bivakmutsen, nikabs, integraalhelmen en maskers zijn voortaan op bepaalde plekken verboden.

Het verbod geldt in ieder geval voor zorginstellingen, basis- en middelbare scholen, het openbaar vervoer en overheidsinstellingen.

Geen problemen verwacht

Engbers verwacht niet dat het verbod tot problemen gaat leiden. 'Er zijn maar weinig mensen met een boerka of nikab in de opvanglocatie. De aantallen zijn zo gering dat er geen cijfers van zijn', legt Engbers uit.



Personen met gezichtsbedekkende kleding worden hier ook niet of nauwelijks gezien Woordvoerder Martini Ziekenhuis

OV-bedrijven

Qbuzz en Arriva volgen het landelijke beleid dat is vastgesteld door brancheorganisatie OVNL. Buschauffeurs moeten mensen met gezichtsbedekkende kleding voortaan actief registreren.

De ov-medewerkers houden de informatie digitaal bij en spelen dit op verzoek door naar het ministerie van Buitenlandse Zaken en de politie.

'Er kan op die manier in kaart worden gebracht op welke lijnen vaker mensen met gezichtsbedekkende kleding reizen. Dan kunnen er in samenwerking met de ov-bedrijven gerichte controles komen', vertelt voorzitter Pedro Peters van OVNL.



Toelichting op het verbod. Bron: Rijksoverheid.

Ziekenhuizen

Het UMCG en het Martini Ziekenhuis in de stad Groningen laten weten op dezelfde manier om te gaan met het verbod. Beide ziekenhuizen zijn afhankelijk van politie en kunnen dus niet zelf handhaven.

'Personen met gezichtsbedekkende kleding worden hier ook niet of nauwelijks gezien', zegt woordvoerder Henkjan Matthijs van het Martini Ziekenhuis.

'Binnen zorginstellingen geldt overigens al langer een identificatieplicht. Om die reden kon aan patiënten altijd al gevraagd worden om gezichtsbedekkende kleding te verwijderen. De nieuwe wet verandert hier niet veel aan.'

Geen dienstverlening

Iemand die met gezichtsbedekkende kleding bij de gemeente Groningen binnenloopt, kan niet worden geholpen. 'Er is dan geen dienstverlening mogelijk', vertelt Ibo Pheifer. Hij is de leidinggevende van alle baliemedewerkers. 'Wij moeten ons aan de nieuwe wetgeving houden.'

Handhaven doet de gemeente niet zelf. Daar is de politie voor. De medewerkers hebben een protocol gekregen over hoe ze om moeten gaan met dergelijke situaties.

'We gaan iemand vriendelijk vragen de gezichtsbedekkende kleding af te doen. Als diegene vasthoudt aan de principes en dat niet wil, dan moeten ze het gebouw verlaten.'

