Groningers over geliefd Vlieland: 'Klein, maar toch ook groot'

Om een beeld te geven van Groningers en hun vakantie zijn we bij RTV Noord begonnen met de serie 'Woar bistoe den?' en volgen we de belevenissen van vakantievierend Groningen.

De 23-jarige student Maike Nützel is verliefd op Vlieland. 'Als kind ben ik nooit op het eiland geweest. In mijn studententijd kwam ik hier voor het eerst. Nog maar vijf jaar geleden. Ik dacht direct: 'Wauw het is hier zo mooi en heel anders dan in de rest van Nederland',' legt Maike uit. Ze heeft het gevoel alsof ze in het buitenland zit.

'Prachtige duinen, mooi strand en je hebt op sommige momenten het gevoel dat je in de bergen fietst. Het is hier klein maar toch ook groot'. Vlieland is het kleinste bewoonde eiland van de Nederlandse Wadden.

Nu viert Maike er regelmatig haar vakantie. Maar ze werkt er ook als kite-instructeur. Want dat is wat ze graag doet. 'Ik kom hier voor de wind. In Groningen en Friesland waar wij normaal kiten heb je niet zo'n fijne wind. Hier kan je goed kiten'. Voor haar voelt het eiland als een echte 'escape'. Want ze is normaal druk met haar studie technische wiskunde.

Waarom deze sport?

'Je hebt heel veel elementen. Het surfboard moet je goed onder controle houden. De wind die elke keer een andere ervaring geeft. Er is veel techniek voor nodig en daarom leer je het ook niet zo gemakkelijk', vertelt Maike. 'En door les te geven is het voor mij geld verdienen én vakantie vieren.'

Op de camping

Wietske van den Akker uit Zuidwolde is ook op vakantie op Vlieland. Ze staat met haar kinderen op de camping. 'Mijn hele familie is hier op het eiland te vinden tijdens de zomervakantie. We zien elkaar niet meer zo vaak omdat we verspreid door het land wonen. Maar op Vieland komen we elkaar dan weer tegen', vertelt Wietske.

Al vanaf haar jeugd komt ze bijna jaarlijks op het eiland. 'Alles is hier dichtbij. Je wandelt de duin over en je bent op het strand. Het dorp is op loop- en fietsafstand. Heerlijk', vertelt Wietske. 'Toen we hier voor de eerste keer kwamen zei iemand: 'Je gaat hier nu vaker komen, want dit is als een virus.' Diegene lachten we toen uit, maar we zijn inmiddels aangestoken'.