Tientallen reacties na politiebrief in onderzoek naar windmolenprotest

De politie heeft tientallen reacties gekregen op brieven die zijn verstuurd in het onderzoek naar de windmolenbedreigingen. De brief werd naar zo'n zestig personen verstuurd.

'Dit is heel fijn, want we kunnen veel informatie uit die reacties krijgen', zegt woordvoerder Ramona Venema van de politie. 'Het merendeel heeft gereageerd, maar het blijft lastig om te zeggen hoe bruikbaar de informatie is. Soms is iets heel kleins al heel bruikbaar.'

Verder wil de politie niets kwijt over de brieven, omdat het onderzoek nog loopt.

Speciaal team

De politie heeft een speciaal team opgericht dat onderzoek doet naar de protesten tegen de windmolens. Het 'rechercheteam windmolenproblematiek' doet geen uitspraken over het nog lopende onderzoek.

De mensen die de brief kregen waren niet verplicht om te reageren. De brief was bedoeld als oproep voor getuigen om zich te melden, niet reageren had geen consequenties.

Verdachten

Woensdagavond werd Jan Nieboer vrijgelaten uit de gevangenis. Het boegbeeld van Platform Storm zat zes weken vast, op verdenking van betrokkenheid bij het verspreiden van dreigbrieven en het dumpen van asbest. Hoewel Nieboer op vrije voeten is, blijft hij wel verdachte in de zaak.

Jan H. blijft wel langer vast. Zijn voorarrest is woensdag met zestig dagen verlengd. H. vecht de verlenging van zijn voorarrest aan. Hij zit al zes weken vast. Over twee maanden is het maximum bereikt van het voorarrest, dan moet zijn zaak voorkomen bij de rechter.

Eerder werd de 50-jarige Johnny R., die tegelijk met Jan H. en Jan Nieboer werd opgepakt al vrijgelaten. Hij zat drie dagen vast.

