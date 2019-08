Dick Lukkien: ‘Ik verwacht twee ploegen die tot de tanden gewapend zijn’

Dick Lukkien, die in het verleden zes jaar werkzaam was bij FC Groningen, won met FC Emmen vorig seizoen beide competitiewedstrijden van zijn voormalig werkgever. Maar deze zomer is er veel veranderd. Zo heeft FC Emmen maar liefst twaalf nieuwe spelers aangetrokken en er zijn vier jeugdspelers toegevoegd aan de selectie.

Afscheid van 21 spelers

'Dat is inderdaad best veel. Maar ik vind wel dat je dat in perspectief moet plaatsen. We hebben afscheid genomen van 21 mensen, dus dan moet je ook jongens terughalen. Dat die druk bezig zijn om aan elkaar te wennen, dat is duidelijk', aldus Lukkien.

'Dat gaat ook wel naar behoren vind ik, maar het moet nog veel beter. Het mooie is ook dat dat kan, want we hebben wel een kwaliteitsinjectie gehad. Individueel zijn wij beter dan afgelopen seizoen. We hebben meer specifieke kwaliteit. We zijn in staat om makkelijker doelpunten te maken bijvoorbeeld', vervolgt de oefenmeester.

'Elkaars shit opruimen'

'Nu gaat het er om dat we echt weer een team worden, want dat vond ik wel een heel voorname kwaliteit van FC Emmen het afgelopen seizoen. Dat ze echt bereid zijn om vieze meters voor elkaar te maken en elkaars shit op te ruimen. Ik heb goede hoop dat dat ook dit seizoen weer gaat gebeuren.'

Tom van de Looi

Overigens is FC Emmen nog niet klaar met winkelen. De club zoekt nog een centrale verdediger en een middenvelder. Daarbij laat Lukkien duidelijk weten gecharmeerd te zijn van FC Groningen-speler Tom van de Looi.

'Ik wil niet op namen ingaan, maar ik wil je wel zeggen dat ik Tom van de Looi een heel interessante speler vind, die absoluut van toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor FC Emmen.'

Derbygevoel

Over het derbygevoel voor zaterdag tegen FC Groningen is Lukkien nog wat voorzichtig. 'Er komt wel steeds meer sjeu aan deze wedstrijd, maar er moet nog wel echt iets bij, waardoor je het echt een derby kunt noemen.'



(Foto: Karel Jan Buurke/RTV Noord)



Bakker en Bijl

Toch bouwen de clubs wel aan een bewogen geschiedenis. Zo waren er deze zomer 'soaps' rondom Nick Bakker en Glenn Bijl. FC Groningen was geïnteresseerd in beide spelers, maar de transfers gingen uiteindelijk toch niet door. Volgens beide hoofdrolspelers draag dit wel bij aan dat derbygevoel.

'Als dat soort dingen voorvallen, dan krijg je er natuurlijk wel wat meer gevoel bij, dus ik denk dat dat wel gegroeid is', aldus Bijl.

'Naarmate de jaren vorderen, wordt het wel steeds meer een derby. Ik lees vaak dat het nog niet echt een derby is, vooral van Groningen-kant, maar wat ons betreft is het wel een heel mooie wedstrijd tussen twee buren', vult Bakker aan.

'Tot de tanden gewapend'

Derby of niet, Dick Lukkien verwacht dat het in elk geval een mooie clash wordt. 'Ik verwacht twee ploegen die tot de tanden gewapend zijn', besluit de Veendammer.

Live

De aftrap is zaterdagavond om 18.30 uur op De Oude Meerdijk in Emmen. Het duel is live te volgen via Radio Noord en via het liveblog op de website.