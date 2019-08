Hittegolf ook in Groningen officieel voorbij

Bij het meetstation Nieuw-Beerta kwam de thermometer niet boven de 25 graden. De maximum temperatuur was donderdag 24,3 graden. In totaal duurde in Groningen de hittegolf negen dagen.

De officieel hoogst gemeten temperatuur was 37,9 in Nieuw-Beerta. De hoogste temperatuur ooit gemeten in Nederland was in Gilze-Rijen. 41,7.

De langste hittegolf in deze warme periode was in de Achterhoek en in Twente. Beide weerstations gaven dertien dagen lang temperaturen aan van boven de 25 graden, waarvan drie dagen warmer dan dertig graden. Daar eindigde de hittegolf afgelopen dinsdag al.