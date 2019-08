'Als die tunnel op de plek ligt, mag de champagnefles open'

Het is aftellen geblazen voor de mensen die werken aan de Helperzoomtunnel in Stad. Zaterdagmiddag moet de tunnel op zijn plek liggen. 'Potverdikkemie, het gaat nu echt gebeuren.'

Bert Kramer van aannemer Combinatie Herepoort verwacht dat de tunnel misschien zelfs eerder op de plek ligt dan vooraf gedacht. 'Misschien rond elf uur 's ochtends al.'

Zand is weg

Vrijdagochtend is te zien dat de 18.000 kubieke meter zand die moest worden weggehaald om de tunnel 'in te schuiven' inmiddels is verdwenen.

Bouwvakkers egaliseren de grond, werken het laatste zand weg en wachten op een 'schuifbaanconstructie'. Die twee ijzeren banen komen later vandaag of vannacht aan, en zijn nodig om de tunnel morgen in alle vroegte op zijn plek te krijgen.

'We hebben nog een dikke twintig uur om dat voor elkaar te krijgen', zegt Kramer. 'En dan moet de grond ook nog even meewerken.' In mei 2018 gooide de ondergrond op het laatste moment roet in het eten: die verzakte te veel waardoor het onverantwoord was om de tunnel te plaatsen.

Bijzonder project

Voor Kramer, die ook betrokken is bij de werkzaamheden rond de zuidelijke ringweg in Groningen, is het plaatsen van de Helperzoomtunnel een bijzonder project.

'Er wordt hier een tunnelbak van zes miljoen kilo op zijn plaats gelegd', zegt Kramer erover. 'Er moet op een paar vierkante meter een heleboel tegelijkertijd gebeuren. En dan staan we ook nog eens onder enorme tijdsdruk.'

'Potverdikkemie, het gaat nu echt gebeuren'

Het project gaat Kramer aan het hart. 'Nu ik hier sta, en ik zie dat we steeds dichter bij zaterdagochtend komen denk ik wel: Potverdikkemie, het gaat nu echt gebeuren.'

Champagne

Zaterdag zal tussen de middag (of iets eerder) duidelijk zijn of het ook echt gebeurd is. Kramer verwacht van wel, mede omdat er in het afgelopen jaar nogal wat onderzoeken zijn verricht aan de ondergrond, en de tunnel zelf onder handen is genomen om hem in één geheel op zijn plek te krijgen.

'Maar het is spannend', geeft Kramer net als afgelopen woensdag toe. 'Ik zal blij zijn als we hier zaterdag om 12.00 uur staan en we tegen elkaar zeggen: hè hè, hij ligt op de plek en het is goed gegaan. Dan mag wat mij betreft de champagnefles wel open.'

