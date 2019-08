Wildwest in Sappemeer: 'Je auto wordt gestolen, je auto wordt gestolen!'

Wildwesttaferelen donderdagavond in Sappemeer. Henk Greven, de eigenaar van cafetaria Car-San aan de Noorderstraat, merkt dat zijn bestelauto wordt gestolen, bedenkt zich geen moment en zet met zijn andere auto de achtervolging in. Met succes.

Het begint ermee dat de cafetaria-eigenaar in zijn zaak bestellingen ophaalt om die met zijn auto te gaan bezorgen. Dit heeft hij al tig keer gedaan. Gedachteloos laat hij de sleutels even in het contact, zoals hij zo vaak doet als hij voor niet al te lang naar binnen moet...

Lawaai

'Nog geen twee minuutjes later - ik ben achterin de zaak - hoor ik opeens allerlei lawaai voorin de zaak. Klanten riepen: 'Je auto wordt gestolen, je auto wordt gestolen!' Dus ik loop naar buiten en zie mijn bestelauto in de verte wegrijden.'

Terwijl Greven binnen is, zien een man en een vrouw (uit het Duitse Leer, zoals later zou blijken) hun kans schoon en gaan er met de Peugeot vandoor.

Achtervolging

Greven aarzelt geen moment. 'Gelukkig hadden we hier nog de privéauto staan, daar sprong ik samen met een kameraad van me in...'

Greven denkt dat hij zijn bestelauto met de twee dieven in het vizier heeft, maar de auto sloeg ergens rechtsaf op de Hoofdstraat en hij raakt 'm uit het oog…

'Mijn kameraad had inmiddels de politie gebeld, dus er waren al ten minste twee auto's in de achtervolging. Enig probleem was: waar is de bestelauto?'

Hij rijdt langs de Shell op de Barentszsstraat in Hoogezand en wat rijdt hem tegemoet? 'Juist, mijn eigen auto.'





Een doodlopende straat, dus ik denk: Nou, hebben we hem Henk Greven

Over het fietspad

Greven slaagt er in de gestolen auto klem te rijden - denkt hij - want de dieven weten op de een of andere manier toch te ontsnappen. 'Een doodlopende straat, dus ik denk: 'Nou, hebben we hem.' Maar die bestelauto is net even iets smaller en ze maakten er dankbaar gebruik van dat-ie over het fietspad kon ontsnappen.'

De ondernemer en zijn kameraad rijden over Westerbroek richting Groningen en daar verliezen ze opnieuw het zicht op de Peugeot. 'Maar inmiddels zie ik ook al een politieauto me tegemoet komen met zwaailampen aan. Toen ben ik ook maar weer omgedraaid.'

De politie had meer succes met het in de kraag vatten van het tweetal. 'Toen ik daar aankwam hadden ze de man en vrouw al gearresteerd bij de Rengersbrug.'

Geen rijbewijs

De man, die achter het stuur zit, heeft geen rijbewijs, zo blijkt. Het Duitse stel zit vast in de cel in Stad.

En de auto? Hoe is het daarmee? 'De bestelauto staat in de garage. Aan de buitenkant is geen schade, maar de auto heeft wel wat toeren uitgehaald, dus wordt gecheckt op de remleidingen en velgen en dergelijke. 'Hij heeft wel een paar stuntjes gemaakt', aldus Greven.

'Hoe hard ik heb gereden, daar maak ik geen melding van. Ik weet nu wel dat ik een heel snelle auto heb.'

Cobra 11

Maar de achtervolging had ook heel anders kunnen aflopen, merkt hij tot slot op. 'Die autodieven hebben ook bijna twee mensen geraakt die hun tuin aan het schoffelen waren.'

Greven zag dat de politie adequaat handelde. 'Ik heb respect voor de politie. In twaalf minuten tijd hebben ze de daders gepakt. Ze weten wel wat ze doen.'

De cafetarie-eigenaar uit Sappemeer is opgelucht. 'De adrenaline stroomde door mijn hoofd heen. Het leek wel Cobra 11.'