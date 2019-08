Luxe jachten vernoemd naar De Koning van Groningen

Hij was ooit de rijkste man van Groningen, maar nu leeft zijn naam voort in een nieuw merk luxe jachten: Sichterman.

'Onze grootmoeder was een nazaat van Jan Albert Sichterman en ter ere van haar hebben we ons botenmerk zo genoemd', zegt Bart Rehe, één van de drijvende krachten achter het bedrijf.

Voor de goede orde, we hebben het dan over aluminium jachten van tussen de 15 en 20 meter die tussen de 2,4 en 5 miljoen euro moeten kosten. Schepen voor de jachthaven van St. Tropez dus en niet voor het Zuidlaardermeer. 'Datgene wat je normaal gesproken aantreft in superjachten van boven de 100 meter, dat stoppen wij in schepen die een maat kleiner zijn', zegt Rehe. Het zijn jachten voor het bovenste deel van de internationale markt.

Jan Albert Sichterman (1692 -1764) was de bouwer van het Sichtermanhuis op de Ossenmarkt in de Stad. Hij liet het bouwen in de tijd dat hij als koopman voor de VOC in India (geen Indië, red.) werkte en daar fortuin maakte. Toen het huis in 1744 klaar was kwam Sichterman terug naar Groningen.

De Koning van Groningen

Sichterman was een flamboyante man waarover talloze verhalen de ronde doen. Hij werd de Koning van Groningen genoemd en had een neushoorn, Clara, als huisdier. Na Sichtermans dood in 1764 was er in Groningen niemand rijk genoeg om het huis te kopen en werd het in tweeën gesplitst. Zijn collectie van 481 schilderijen, waaronder werken van Rembrandt werd geveild.

In het Groninger Museum bevinden zich nog allerlei voorwerpen uit het bezit van Sichterman, zoals porselein met daarop het familiewapen, een eekhoorn.

'De staart van die eekhoorn hebben we ook gebruikt in het logo van ons bedrijf', zegt Rehe. Afgelopen week heb ik nog rondgekeken in Groningen, op de Ossenmarkt en in het Museum om te kijken of we iets gezamenlijks kunnen gaan doen bij de presentatie van ons nieuwe jacht, een schip van 20 meter, volgend jaar.'

