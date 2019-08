Klooster Ter Apel toont iconen van onbekende gulle gever

'We weten niet wie ze is en dat is heel erg jammer want we willen graag weten hoe ze dit bij elkaar heeft verzameld.' Twee├źndertig Russische iconen uit de 18e en 19e eeuw.

Sinds een jaartje zijn ze in het bezit van het Museum Klooster Ter Apel. Nagelaten door een onbekende verzamelaar. In het voormalige gastenverblijf van het klooster zijn ze tentoongesteld tot en met januari 2021.

'Dit vind ik een van de topstukken', vertelt Margriet van Klinken, directeur van het Klooster. 'Het stelt aartsengel Michaël voor. Hij wordt vaak afgebeeld op Russische iconen. Hier zien we hem als boodschapper, met staf en een soort boodschappersbol. Alleen die uitdrukking in zijn ogen al.'



Icoon met aartsengel Michaël (Foto: Rene Walhout/RTV Noord)



Het levensverhaal van Sinterklaas

Iconen zijn religieuze schilderijtjes die al sinds de middeleeuwen worden gemaakt. De iconen, geschilderd op houten panelen, tonen afbeeldingen van onder andere Jezus, Maria en andere heiligen. Een van de iconen in het museum lijkt op een stripverhaal.

'Dat is het ook', legt Van Klinken uit. 'Het is het levensverhaal van onze Sinterklaas. In de Russisch-Orthodoxe kerk is hij een belangrijke heilige. Het icoon laat al zijn bijzondere daden en wonderen zien. Voor wie het is gemaakt weten we niet zeker maar we denken dat ie in een kerk heeft gehangen.'



Icoon met het levensverhaal van Sinterklaas (Foto: Rene Walhout/RTV Noord)

We hebben ze dus echt gekregen

Van Klinken zit nog met veel meer vragen over de bijzondere collectie iconen die sinds een jaartje eigendom is van het Klooster.

'Vorig jaar zomer werd ik gebeld door een notariskantoor. Een mevrouw Wilbers had ons iconen nagelaten en ik mocht komen kijken of het wat was voor ons museum. Ik ben gaan kijken en het ene na het andere prachtige icoon kwam uit de kluis van de notaris tevoorschijn. Fantastisch. En we hebben ze dus echt gekregen.'

Hoe heeft ze dit bij elkaar verzameld?

Veel meer dan de naam van de gulle gever weet Van Klinken niet. 'Dat is heel erg jammer want we willen heel graag weten hoe ze dit bij elkaar heeft verzameld. Hopelijk komen we daar nog achter.'

Kistjes van twee nonnen

Behalve de tweeëndertig iconen maakten ook twee zogenoemde kloosterkistjes deel uit van het nalatenschap. 'Ze zijn van twee nonnen geweest. Hun namen staan er op. Als je het klooster in ging nam je over het algemeen weinig persoonlijke bezittingen mee. Alles wat je nog had ging in zo'n kistje.'



Eén van de kloosterkistjes (Foto: Rene Walhout/RTV Noord)



De iconen en de kloosterkistjes zijn in ieder geval tot begin 2021 te zien in Museum Klooster Ter Apel.