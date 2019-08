Werkzaamheden aan Ring Zuid in avonduren na deze week voorbij

Op zaterdag 3 augustus wordt er nog wel gewerkt. Dat gebeurt om de laatste achterstand, onder andere ontstaan door de hitte van vorige week, in te lopen.

Redelijk op planning

'We liggen redelijk op planning', zegt André Bakema, Hoofd Loket Damwanden bij aannemerscombinatie Herepoort. 'Zaterdag werken we vooral nog door omdat het werk in de zomerperiode gewoon klaar moet.'

Dat er vertraging was, had naast de hitte ook te maken met materieelpech en het feit dat het intrillen van sommige damwandplanken langer duurde door de harde ondergrond. Inmiddels zitten 542 van de 870 planken in de grond.

Korte en lange planken

Tot nu toe zijn vooral de korte damwandplanken geplaatst. Die zijn tot negentien meter lang. Vanaf volgende week zijn de langere planken aan de beurt, die 26 meter of langer zijn. Bang dat een harde ondergrond opnieuw roet in het eten gooit, is Bakema niet.

'De grond onder de langere planken is uitgebreid onderzocht. Dat het afgelopen week extra tijd kostte, heeft er vooral mee te maken dat we de harde ondergrond willen doorboren zonder de omgeving al te veel tot last te zijn.'

Van hitte naar regen

Komende week krijgt Bakema te maken met andere weersomstandigheden dan hitte: het lijkt de hele week regenachtig te worden.

'Daar zijn we niet bang voor', zegt hij. 'De mannen zijn niet van suiker. Dat hebben ze laten zien door niet te smelten in de hitte. Dan smelten ze ook niet in de regen.'



De werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg zorgen er nog tot 26 augustus voor dat een deel van die weg is afgesloten voor wegverkeer. Reis je in de richting van Hoogezand, dan wordt geadviseerd om om te reizen via de westelijke, noordelijke en oostelijke ringweg. De werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg zorgen er nog tot 26 augustus voor dat een deel van die weg is afgesloten voor wegverkeer. Reis je in de richting van Hoogezand, dan wordt geadviseerd om om te reizen via de westelijke, noordelijke en oostelijke ringweg. Voor het intrillen van de damwanden heeft aannemerscombinatie Herepoort nog twee weken de tijd. De laatste week van de zomerstremming wordt gebruikt om de zuidelijke rijbaan van de zuidelijke ringweg, die nu is afgesloten, weer te repareren en beschikbaar te maken voor autoverkeer.

