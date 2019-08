A Little Lovely Company maakt een doorstart

A Little Lovely Company wordt overgenomen door Diek Invest. (Foto: Little Lovely Living)

De failliete Groningse groothandel in kinderspulletjes A Little Lovely Company wordt overgenomen door Diek Invest, een zusterbedrijf van Onlineveilingmeester.nl. Dat meldt curator Gerard Breuker

Diek Invest is het investeringsbedrijf van de OVM-groep. Het koopt A Little Lovely Company voor de lange termijn, omdat dat bedrijf in de ogen van investeerder Arjen Damminga gezond is. Ook wordt meer dan de helft van de 35 ontslagen werknemers overgenomen.

Te snelle groei

Afgelopen woensdag werd A Little Lovely Company failliet verklaard, omdat het te snel was gegroeid. Het dreef op één veelgevraagd product - een soort licht-letterbak - die al gauw ook door concurrenten werd geproduceerd, waarna de markt instortte. De personeelslasten werden vervolgens te hoog.

Letterbanners

A Little Lovely Company werd in 2014 opgericht en leverde aan 3200 (web)winkels. De collecties omvatten onder andere sfeer- en nachtlampjes, lightboxen, unieke letterbanners en andere producten voor kinder- en woonkamers. Op het hoogtepunt had het bedrijf negentig personeelsleden, maar daarna kwam kwam A Little Lovely Company in een neerwaartse spiraal terecht.

Het bedrijf opende de afgelopen jaren naast haar hoofdkantoor aan de Stavangerweg ook twee fysieke panden in de stad Groningen. Dat gebeurde onder de noemer Little Lovely Living.

