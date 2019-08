Danny Buijs trekt lering uit vorig jaar: 'En dan kan het een heel leuk seizoen worden'

Morgen zal blijken hoe goed FC Groningen erop staat. Buijs kijkt in ieder geval positief terug op de voorbereiding. 'Maar dat zeggen ze bijna bij elke club', voegt hij daar meteen aan toe. 'Iedereen heeft er weer zin in, je hebt wat nieuw bloed met nieuwe jongens. 'De totale sfeer in zo'n voorbereiding is bijna altijd positief. De druk van winnen en verliezen staat er nog niet op.'

Op Samir Memisevic na, reizen de Groningers met een fitte selectie af naar Emmen. Overigens is Jannik Pohl ook niet fit, maar hij mag uitkijken naar een andere club. Dat lijkt op dit moment een fractie van tijd.

Het leerproces van Danny Buijs

Voor Buijs was het de tweede keer dat hij met FC Groningen de voorbereiding meemaakte nadat hij vorig seizoen bij de Groningers debuteerde als trainer in het betaalde voetbal. En net als veel spelers heeft ook Buijs van zijn eerste seizoen dingen geleerd die hij anders heeft aangepakt dan vorig jaar.

'Natuurlijk zijn er nu dingen anders', zegt hij daarover. 'Vorig jaar kende ik de club wel, maar ben je toch een nieuw gezicht. Ik had nog met niemand samengewerkt en je komt in het diepe water terecht, waarin je de weg moet vinden', blikt de trainer terug.

Hoewel ik een beter beeld van de selectie heb dan vorig seizoen, is het ook nu niet direct een geoliede machine Danny Buijs - Trainer FC Groningen

Lat ligt iets lager

Inmiddels weet Buijs hoe de hazen in Groningen lopen en heeft hij met een flink aantal spelers en stafleden al samengewerkt. 'Vorig jaar heb ik voor veel jonge jongens de lat misschien te hoog gelegd, terwijl ze dat niveau nog niet konden aantikken. Als ik me daaraan stoor, kan ik de klik met zo'n speler kwijtraken. Nu heb ik de lat iets lager gelegd, waardoor ze makkelijker kunnen aanhaken en daardoor probeer ik door te pakken. En hoewel ik nu een beter beeld van de selectie heb dan vorig seizoen, is het ook nu niet direct een geoliede machine.'

FC Groningen verloor de laatste wedstrijd in de voorbereiding met 4-2 van Sparta. Toch kijkt Buijs niet heel negatief terug op die wedstrijd. 'De eerste twintig minuten hebben we echt goed gespeeld. We hadden toen meer moeten scoren, maar als die beginfase ons niveau wordt, dan ga je veel potjes winnen.'

'Als je in goede fases een marge opbouwt, kun je doorpakken', meent Buijs. 'We hebben ook dingen gezien die we niet goed deden, maar daar moeten we aan werken. De piek zat in het begin, maar het dal zat op het einde. Je ziet zoiets niet altijd terug in de einduitslag.'

Spekkoper

De kwaliteit van het spel was vorig jaar een heikel punt, erkent Buijs. 'Dus willen we dit seizoen beter voetballen, daar hebben we het vaak over gehad. Je hoopt dit seizoen de verdedigende kwaliteiten te behouden. Als het gehele spel dan beter wordt, ben je spekkoper. Dan kan het een heel leuk seizoen worden. Dat moet in de komende weken blijken.'

We hebben vorig seizoen niet verloren van FC Emmen omdat we gemakzuchtig waren, maar omdat we cruciale fouten maakten Danny Buijs - Trainer FC Groningen

De trainer van FC Groningen wil met het oog op zaterdag niet teveel naar de tegenstander kijken, maar hij heeft inmiddels wel een beeld van de Emmenaren. 'Ze bouwen door op de weg die ze eind vorig jaar hebben ingezet. Ze hebben natuurlijk andere poppetjes op bepaalde plekken, maar het heeft geen zin om heel veel met je tegenstander bezig te zijn. De hoofdzaak ligt bij onszelf', vindt hij.

'Emmen is een gevaarlijke ploeg en dat hebben ze vorig jaar bewezen', stelt Buijs. Hij neemt de verliespotjes van vorig seizoen echter niet mee in de voorbereiding naar morgen. 'Ook vorig seizoen had ik geen enkele keer het gevoel dat ik de groep moest motiveren. We hebben toen niet verloren omdat we gemakzuchtig waren, maar omdat we cruciale fouten maakten.'

Opstelling

FC Groningen start tegen FC Emmen waarschijnlijk met de volgende elf spelers: Padt; Zeefuik, Te Wierik, Itakura, Absalem; Hrustic, Matusiwa, Lundqvist, Gudmundsson; Doan en Sierhuis.

