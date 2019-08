Publieke belangstelling groot voor plaatsing Helperzoomtunnel: 'Zelfs wachtrijen'

'Het was heel druk op de publieke tribune, er zijn veel mensen komen kijken in deze bouwput', zegt Bert Kramer van aannemerscombinatie Herepoort.

Hij zag tot zijn verbazing dat 'er zelfs wachtrijen' waren met mensen die een plekje op de tribune wilden. 'En ik verwacht dat het zaterdag nog drukker gaat worden. We moeten even kijken hoe we iedereen de kans kunnen geven om een kijkje te komen nemen.'

Kramer kan zich die nieuwsgierigheid best voorstellen. 'Het is best mooi om hier te staan, er heerst een hele mooie dynamiek. Het staat hier vol met kranen en shovels. Het is best spannend, want het moet allemaal nog maar even gebeuren morgen. En zoiets gebeurt natuurlijk niet zo vaak in deze buurt.'

Een schuifbaanconstructie van 45 meter moet ervoor zorgen dat de tunnel zaterdag definitief op de juiste plek wordt gezet. Die constructie is zelfs speciaal voor deze klus in elkaar gezet. Geen overbodige luxe, want de tunnel weegt liefst zes miljoen kilo.

Mensen die het plaatsen van de tunnel willen aanschouwen, kunnen de tribune - die zicht biedt op het hele schouwspel - vanaf zaterdagochtend 09:00 uur betreden.

