'Petje Pakketje' verovert harten in Woldendorp

In Woldendorp hebben ze Alexander zelfs al een bijnaam gegeven: 'Petje Pakketje'. Hoe dat komt? 'Ik kom 's ochtends een beetje moeilijk uit bed, dus dan is het wel makkelijk om gauw een petje op te zetten', zegt hij lachend.

Stipt

Die instelling doet vermoeden dat hij zich nog wel eens wil verslapen, maar niets is minder waar. Stipt op tijd gaat Alexander van deur naar deur. 'Als iedereen bij de deur zou komen met zo'n glimlach, dan wordt de wereld een stukje mooier', zegt één van de Woldendorpers.

Op de route weten inwoners inmiddels precies waar ze aan toe zijn met Alexander. En dat wordt enorm gewaardeerd. 'Als ik niet thuis ben, weet hij precies waar hij het pakketje neer moet leggen. Echt uitmuntend', zegt de één. 'Een topbezorger', zegt een ander.

IJsjes in overvloed

Met zijn vrolijke voorkomen steelt hij de harten in Woldendorp en omgeving. Op de warme dagen die achter ons liggen, hoefde hij zich dan ook nauwelijks zorgen te maken voor uitdroging. 'Ik krijg ijsjes in overvloede, iedereen denkt aan me', zegt Alexander, gevolgd door een brede grijns.

Hij is inmiddels drie jaar bezorger op de route die hij nu rijdt. Voorheen deed hij dat drie jaar in Veendam, maar dat was volgens hem toch iets anders. 'Daar merkte ik dat de mensen wat meer op zich zelf zijn. Ook niet erg hoor, maar hier kennen ze elkaar, maar mij óók. Iemand vroeg gisteren nog hoe het met m'n duim ging, nadat ik die had bezeerd toen ik een hek dichtdeed. Dat soort dingetjes.'

Waardering

Wat Alexander betreft blijft hij de pakketjes nog lang bezorgen op zijn huidige route. 'Je leert mensen echt kennen in zo'n dorp. Ik weet precies waar iedereen woont, maar ook waar hun familieleden wonen als mensen zelf niet thuis zijn. Of ik rij even naar het werk van bepaalde mensen. Het is geweldig als er waardering is van beide kanten', besluit hij.