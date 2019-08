Twintig bewoners Westindischekade krijgen compensatie van Lefier

Dat heeft de Huurcommissie beslist.

De huurders mochten een jaar lang hun balkons aan de voorkant van de flatgebouwen niet gebruiken omdat die werden verstevigd. Deze maatregel werd genomen omdat één van de balkons was afgebroken van de gevel. Maar omdat ze hun balkons aan de achterzijde wel konden gebruiken, is compensatie niet nodig, vindt de huurcommissie.

Korting op de huur

Twintig andere huurders krijgen wel met terugwerkende kracht een jaar lang korting van 20 procent op hun huur, omdat zij maar één balkon hebben. Lefier gaat die korting zo snel mogelijk uitbetalen.

Afgebroken balkon

In februari van dit jaar is begonnen met het versterken van balkons aan de Westindischekade nadat in juli vorig jaar een balkon afbrak. De wapening was doorgeroest.

Het incident was voor woningcorporatie Lefier reden om de meeste andere 'uitkragende' (hangende) balkons van de drie flats uit voorzorg af te sluiten.

Inmiddels mogen de bewoners weer gebruik maken van de balkons, hoewel de renovatie nog niet helemaal klaar is. Zo moet op de balkonvloeren nog een coating worden aangebracht. Volgens een woordvoerder van Lefier wordt het werk na de bouwvak afgerond.

Het doorroesten van de wapening van de balkons aan de Westindischekade heeft te maken met het zout dat tijdens de bouw door het beton werd gemengd. Dit werd gedaan om het beton sneller te laten drogen. In de loop der tijd is er (regen-)water via scheuren in de vloer doorgesijpeld, waardoor het betonijzer is gaan roesten. De drie flats werden eind jaren veertig, begin jaren vijftig gebouwd. De woningnood was toen, zo kort na de oorlog, hoog. Inmiddels zijn ze een gemeentelijk monument.

