Warming-up: FC Emmen - FC Groningen

FC Emmen - FC Groningen in juni in Rolde (Foto: Orange Pictures)

Na de twee nederlagen vorig seizoen tegen Emmen zal Groningen erop gebrand zijn om zaterdag de winst mee terug te nemen naar Groningen. Danny Buijs zegt dit niet mee te nemen in de voorbereiding omdat hij zijn spelers altijd gemotiveerd op het veld ziet staan, maar voor de supporters van FC Groningen zal dit, mede door de nederlagen van vorig jaar, toch extra beladen zijn.

De vorm: FC Groningen

Het team van Danny Buijs kan terugkijken op een goede voorbereiding. Alleen de laatste oefenwedstrijd tegen Sparta ging met 4-2 verloren. Verder werd er tegen de tegenstander van vanavond met 2-2 gelijkgespeeld. Alle andere wedstrijden werden gewonnen. De uitslag die er het meest uitsprong was de 1-0 overwinning tegen Hannover 96.

Verder is het op dit moment lastig om te zeggen hoe de FC er precies opstaat en hoe het nieuwe team op elkaar is ingespeeld. Er zullen in ieder geval een aantal spelers voor het eerst minuten gaan maken voor de Trots van het Noorden. Ko Itakura, Azor Matusiwa, Ramon Pascal Lundqvist en Gabriel Gudmundsson staan vanavond voor het eerst aan de aftrap.

De vorm: FC Emmen

Ook FC Emmen kan terugkijken op een goede voorbereiding. Het team van Dick Lukkien verloor geen wedstrijd en zal dus ook vol vertrouwen uitkijken naar de wedstrijd van vanavond. In de voorbereiding wonnen de Drenten onder andere van OFI Kreta en Go Ahead Eagles. Momenteel spelen er zes spelers bij FC Emmen waarbij de vorige club nog FC Groningen was en met de soaps van Nick Bakker en Glenn Bijl zullen ook aan Emmen kant de messen zijn geslepen.

Waar moeten we op letten?

Op dit moment lijkt Groningen verdedigend het meest kwetsbaar. Vorig jaar lag de kracht voornamelijk in het verdedigend blok met Te Wierik, Chabot, Memisevic en Reis. Van die vier spelers staat vanavond alleen Mike te Wierik nog op dezelfde plaats. Het blok van twee man voor de verdediging zal er ook iets anders uit komen te zien. Azor Matusiwa zal samen met Ramon Lundqvist daar gaan spelen, maar dat zijn toch andere types. Matusiwa is wel enigszins te vergelijken met Reis, maar Lundqvist is een stuk aanvallender dan Memisevic dat vorig jaar op die plek invulde.

Er zal waarschijnlijk wat meer voetbal in het team zitten. Ko Itakura gaat tevens zijn eredivisiedebuut maken en hij is in staan om meer de voetballende oplossing te zoeken als je dat vergelijkt met Jeffey Chabot. Al met al lijkt het erop dat er meer voetbal in de ploeg zit, maar of het verdedigend nog net zo sterk is, dat is de vraag.

Historie

FC Groningen en FC Emmen stonden in Emmen acht keer tegenover elkaar in een officiële wedstrijd. Drie keer won Groningen en vijf keer wist Emmen te winnen. De laatste ontmoeting op de Oude Meerdijk werd met 1-0 gewonnen door het team van Dick Lukkien door een doelpunt van Chacon.

FC Groningen Live

De wedstrijd FC Emmen – FC Groningen begint om 18.30. De uitzending van FC Groningen Live op Radio Noord start om 18.00 uur. Niiwino Geertsema presenteert, Stefan Bleeker doet samen met Martin Drent verslag vanuit het stadion. Wim Masker is de analist in de studio.

De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de site.

Blessures/schorsingen

Samir Memisevic

Vermoedelijke opstelling FC Groningen

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Itakura, Absalem; Matusiwa, Lundqvist, Gudmundsson, Doan; Hrustic en Sierhuis.

