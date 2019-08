Hrustic: 'Ik wipte de bal instinctief over de keeper heen'

Het beslissende moment: Hrustic wipt de bal over Telgenkamp heen en scoort een seconde later (Foto: Orange Pictures/Jannes Veenstra)

Goudhaantje aan de kant van FC Groningen na het duel met Emmen was uiteraard Ajdin Hrustic. De Australiër wipte een briljante assist van Lundqvist handig over Telgenkamp heen en schoot binnen.

'Dat deed ik op instinct,' vertelt Hrustic. 'Op zo'n moment heb je geen tijd om na te denken. Ik zag de keeper komen en wipte de bal over hem heen. Toen had ik vrij spel om hard in het doel te schieten.'

Niet terugkijken

De aanvallende middenvelder wou niet teveel terug kijken op vorig seizoen. 'Ik leef in het heden, in de toekomst. Ik heb veel van vorig jaar geleerd, dit is de eerste stap richting een mooie toekomst. Ook in de voorbereiding speelden we leuk, aanvallend voetbal. In dat systeem voel ik me thuis. Het team heeft alles gegeven, dit is de beloning.'

Verbetering

Trainer Danny Buijs was uiteraard heel blij met de drie punten, maar had ook gezien dat er nog veel punten voor verbetering vatbaar zijn. 'Het gaat om het resultaat en dat is prima. Toch vind ik dat we geen hoog niveau gehaald hebben, te weinig kansen hebben gecreëerd. Wel heb ik heb de intentie gezien om aanvallend te voetballen en we hebben de nul gehouden.'

Buijs geagiteerd

Uit het uitvak klonken spreekkoren om Hrustic te wisselen. Hierop reageerde Buijs geagiteerd. 'Dat helpt niemand. Ga achter je ploeg staan tijdens de wedstrijd, buig het om naar iets positiefs. Na afloop mag er best kritiek zijn, richt deze dan op mij. Deze jongens werken keihard, zijn jong en maken fouten.'

Accepteren

'Dat moet je accepteren. Ajdin speelde niet goed, maar beslist het duel wel. Hij kan heel goed voetballen, maar moet ook nog veel verbeteren. Als je mij een beetje kent weet je dat ik daar bovenop zit,' besluit Buijs.

Glimlach

Aanvoerder Mike te Wierik stond na afloop met een brede glimlach in de catacomben. 'Ik doe kalm aan want één zwaluw maakte nog geen zomer. Toch voelt dit wel heerlijk natuurlijk. Sergio Padt houdt ons op de been met die kans voor Laursen, hij is niet voor niks de derde keeper van Oranje.'

Niet mee terug in de bus

Ook het winnen van Emmen gaf de centrale verdediger een goed gevoel. 'Natuurlijk speelt dat ook mee als je eerlijk bent. Vorig jaar hebben we twee keer van die gasten verloren, dan voelt dit heel goed. Ik weet dat veel spelers van Emmen in Groningen wonen, maar ze gaan niet mee in onze bus terug haha,' verklapt een lachende Te Wierik.