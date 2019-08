Nationalistische actiegroep Voorpost protesteert in Ter Apel

De groep verwacht met ongeveer vijftien actievoerders aanwezig te zijn. 'Daar zijn geen mensen uit Ter Apel bij', zegt actieleider Florens van der Kooi. 'Die durven niet, uit angst voor represailles.'

Bekend van busbordjes

Het is de tweede keer dat de naam van de actiegroep in Ter Apel valt. Begin mei werden er 'busbordjes' in het dorp geplaatst, met daarop de tekst 'hand in hand terug naar eigen land'.

Voorpost ontkende die actie zelf te hebben uitgevoerd, al was hun logo wel op de bordjes geplaatst. 'Het zijn lokale mensen die de actie hebben uitgevoerd', zei Van der Kooi destijds.

'Aanhoudende criminaliteit onaanvaardbaar'

'De aanhoudende criminaliteit door uitgeprocedeerde vreemdelingen is voor ons onaanvaardbaar', zegt Van der Kooi nu.

Van der Kooi stelt dat de opvanglocaties in Ter Apel een zeer slechte naam hebben gekregen. 'En dat is niet onterecht', zegt hij. 'De bevolking in Ter Apel is lekker gemaakt met werkgelegenheid, maar wat ze kregen is Randstadproblematiek.'

Uitzetting migranten uit veilige landen

Voorpost wil dat het complex in Ter Apel, waar maximaal 2.000 vluchtelingen verblijven, onmiddellijk gesloten wordt. Ook wil de actiegroep dat migranten uit veilige landen onmiddellijk worden uitgezet, en 'asielzoekers in het algemeen' in een gesloten locatie worden opgevangen.

'Vaker acties'

Voorpost liet begin mei al weten vaker van zich te willen laten horen. De actiegroep noemt zichzelf 'heel-Nederlands', en heeft onder andere als wens om Nederland en Vlaanderen samen te laten gaan.

Voor de actie van zondagmiddag is geen vergunning aangevraagd bij de gemeente Westerwolde, laat Van der Kooi weten. 'We gaan ervan uit dat de politie schappelijk is, en ons onze politieke mening duidelijk laat maken.'

