FC Groningen kijkt 'met belangstelling' naar uitkomst kort geding om vak F

De KNVB legde FC Groningen deze straf op, omdat er tijdens de thuiswedstrijd tegen Ajax in april illegaal vuurwerk werd afgestoken. Volgens de supportersvereniging is dit oneerlijk, omdat maar een paar voetbalfans daadwerkelijk vuurwerk afstaken.

'Is nu eenmaal verboden'

FC Groningen heeft aangegeven die straf uit te voeren, omdat 'we niet kunnen en willen ontkennen dat er niet-gecertificeerd vuurwerk is afgestoken'. 'En dat is nu eenmaal verboden', zegt Gudde.

De voetbalclub zegt niet onder de straf uit te kunnen. 'Als wij de straf van de aanklager niet ten uitvoer brengen, riskeren we opnieuw een boete en een nog zwaardere straf, met mogelijk nog meer gedupeerden.'

'Massaal aanmoedigen'

'We begrijpen dat de Supportersvereniging FC Groningen heeft gekeken naar de juridische positie van de supporters in vak F', zegt Gudde. 'Het is goed als er duidelijkheid komt, dat is wat we allemaal graag willen, zodat we ons kunnen gaan richten op waar het uiteindelijk om moet draaien: zoveel mogelijk supporters op de tribunes in ons stadion, die onze ploeg massaal aanmoedigen!'

Door eerdere inspanningen van de supportersvereniging en de voetbalclub mogen 44 supporters uit vak F wel naar de thuiswedstrijd tegen FC Twente, zij het in een ander vak. Deze supporters hadden vorig jaar nog geen seizoenkaart en waren dus niet betrokken bij het vuurwerkincident.

