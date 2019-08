Velema verwacht na zomer in eigen gemeente te wonen

Velema is deze zomer aan het klussen. Luid geblaf van één van zijn honden galmt door het huis en verraadt dat de meubels nog in Kropswolde staan.

Huis was snel in beeld

Velema en zijn man hadden het huis al snel in hun vizier. 'In december ben ik beëdigd, en we hadden onze zinnen al vrij snel op dit huis gezet.'

Landelijk

'Het is een huis dat mooi landelijk ligt', zegt Velema. 'Als je naar Westerwolde gaat wil je graag landelijk wonen en dan past dit. Bovendien ligt het vrij centraal in het gebied van deze gemeente.'

September of oktober

Het is inderdaad stil in de omgeving van het huis, waar nog genoeg moet gebeuren.

'Het is een prachtig mooi huis', zegt Velema, 'maar het is inderdaad nog niet helemaal afgewerkt. Dat willen we zelf nog doen. Als het een beetje meezit, dan gaan we in september of oktober over.'

