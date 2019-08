Stoere dames op de autocross in Beerta

De geur van rubber, rondvliegend modder en ronkende motoren. De sfeer op de autocross in Beerta is goed. Expeditie Grunnen-presentatrice Beppie van der Sluis vraagt zich af dat ook wat is voor vrouwen, dat autocross.

'Ja, je kan je agressie kwijt'

Op het terrein is de eerste vrouw snel gespot. Lammie Rodermond is gehuld in roze racepak, met bijpassende roze schoenen. 'Wat is er nou zo leuk aan autocross?', vraagt Van der Sluis aan de coureur. 'Ja, je kan je agressie kwijt', antwoord Rodermond enthousiast. Helaas is de auto van Rodermond kapot: 'Ik heb even een rondje gedaan in de auto van mijn dochter. Dus ik heb al lekker zand kunnen happen!'

Damesklasse

Rodermond is de enige dame op de baan, Berdien Schuiling maakt zich klaar voor de damesklasse. Schuiling is één van de drie dames die meedoet aan de klasse, 'Dus een podiumplek zit er sowieso in', merkt Onliner Marthijs Veldthuis op.

Schuiling leunt tegen een lichtblauwe Opel. 'Is dit jouw auto?', vraagt van der Sluis zich af. 'Ja, ik heb hem samen met mijn vriend gebouwd', vertelt Schuiling. Achterop de Schuilings auto staat een hartje met de naam 'Lukas' er achter.

Sleutelen aan elkaars auto's

'Wat leuk, kom er eens bij staan', wuift Van der Sluis naar Lukas Brink, de vriend van Schuiling. 'Ja, we sleutelen aan elkaars auto's en moedigen elkaar aan, wanneer we aan het racen zijn', vertelt Brink. 'Nou, ik leef mee, laten we het zo zeggen', vult Schuiling aan, 'Soms roep ik ook: waar ben je mee bezig?! Maar thuis hebben we het heel gezellig hoor.'

Podiumplek

Dan is het zover, de damesklasse gaat beginnen.'Hup, Berdien!', roepen Van der Sluis en Veldthuis aanmoedigend toe, wanneer Schuiling de baan op rijdt. Vijf rondes later, blijkt de aanmoediging niet echt te hebben geholpen, Schuiling finished als laatste.

Expeditie Grunnen

Het team van Expeditie toert vandaag, net als elk weekend onze provincie door, op zoek naar het weekendgevoel van de Groninger. Zondagavond kan je de hele uitzending zien, vanaf 18.00 uur op RTV Noord.