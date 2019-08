Expeditie Grunnen knuffelt met ezeltjes

Het is een uitzending met ronkende motoren en stoere auto's, maar voor de knuffelbeertjes van Expeditie Grunnen was er één absoluut hoogtepunt deze dag: knuffelen met ezeltjes!

'Dit is toch wat je wil op zondagochtend!', merkt Expeditie Grunnen-presentatrice Beppie van der Sluis op. Het team is afgereisd naar Vriescheloo om daar in Ger's Ezelstal een uurtje te knuffelen met ezels.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Koffie drinken met mevrouw Kor en haar vriendje

- Snuisteren in de snuffelschuur

- Hoera! Rieko is 20!

- Noord-Hollanders op vakantie in Grunn: 'Het is hier prachtig fietsen'

- Rode stippen op de weg

- Stoere dames op de autocross in Beerta

- 'Is dit allemaal voor Geuko!?'

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist [https://www.rtvnoord.nl/tvgemist].

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina [https://www.facebook.com/ExpeditieGrunnen]van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!