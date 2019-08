Burgemeester: mogelijk boete bij nieuwe onaangekondigde demonstratie

De nationalistische actiegroep Voorpost demonstreerde zondagmiddag onaangekondigd in Ter Apel. Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde is niet blij dat de groep hem niet van die actie op de hoogte had gesteld.

'Als dit zich herhaalt, moeten we een volgende keer misschien een wat stevigere maatregel nemen.' Voorpost liet zondagmiddag weten vaker en 'onverwachter' naar Ter Apel te willen komen.

Korte demonstratie

Zondagmiddag bleef het bij een verzoek van twee agenten om de demonstratie af te breken. 'Dat gebeurde vrij snel na dat verzoek ook', zegt de burgemeester. De demonstratie duurde ongeveer een half uur.

Bestuurlijke boete

Een boete kregen de twaalf demonstranten, die leuzen als 'Hand in hand, terug naar eigen land' scandeerden, zondag niet.

'Voor zover ik begrepen heb is er de mogelijkheid om een volgende keer een bestuurlijke boete op te leggen', zegt Velema. 'Maar daar weet ik het fijne nog niet precies van. We moeten daar even naar kijken.'

Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Aanmeldcentrum weg

Voorpost wil het liefst dat het aanmeldcentrum in Ter Apel de deuren sluit. Velema richt zich op zijn beurt liever op een groep asielzoekers uit veilige landen. 'Een heel kleine groep, die de leefbaarheid op het COA-terrein, in de bus en in het winkelcentrum onder druk zet.'

Velema noemt het belangrijk dat er draagvlak voor het centrum blijft. 'We zijn daarom maatregelen aan het nemen om de overlast terug te dringen.' Een voorbeeld daarvan is extra politie-inzet in het dorp Ter Apel.

Recht op demonstratie

Velema zegt blij te zijn dat iedereen in Nederland het recht heeft om te demonstreren. 'Iedereen moet kenbaar kunnen maken wat hij van dingen vindt. Maar ik vind het ook fijn om in een land te leven waar dat op een ordentelijke manier gebeurt, en mensen bij ons als gemeente aangeven dat ze gaan demonstreren.'

