Stel terug van vier maanden Rottumerplaat: 'Norg is ook wel weer mooi'

'Als je samen zoiets doet moet je wel met elkaar kunnen opschieten', laat Pot weten.

Voor de boswachter was het altijd al een droom om te gaan werken op Rottumeroog of Rottumerplaat. 'Ik ben geboren en getogen in de straat Rottumerplaat in Delfzijl. Daar begon ik te fantaseren hoe het eruit zou zien.'

'Ik wilde na mijn studie vogelwachter worden op Rottumeroog of Rottumerplaat.' Jarenlang kon hij vanwege zijn werk niet voor zo'n lange tijd naar een eiland. Uiteindelijk kregen hij en zijn vrouw toestemming om vier maanden naar Rottumerplaat te gaan.

In totaal heeft het stel 122 dagen als vogelwachter doorgebracht op het onbewoonde Waddeneiland. 'Het is uniek en bijzonder om de seizoenen te zien verglijden, maar het is ook hard. Je bent namelijk te gast. Elke stap die je buiten zet, kan je vogels of eenden verstoren.'

Geen boten, wel vliegtuigen

Het stel volgde vier maanden lang de flora en fauna op het eiland. 'We hebben gekeken hoeveel jongen de broedvogels groot hebben gebracht. Ook hebben we de insecten in kaart gebracht. Daarnaast keken we of er vliegtuigen overvlogen of bootjes aanmeerden.'

Bootjes waren er niet, 'maar wel veel vliegtuigjes die laag overvlogen.' Ook had het stel de taak om het onbewoonde eiland schoon te houden.

Contact met de buitenwereld

Eenzaam was het niet voor het stel. 'De eerste anderhalve maand ging heel snel. Daarna vertrokken de trekvogels en gebeurde er niet zo veel. In juni kwamen de trekvogels weer en was het weer wat drukker.'

'Eén keer per veertien dagen kregen we bevoorrading van de vaste wal, met vers drinkwater en zo. Daarnaast kwam er af en toe bezoek. Contact met de buitenwereld hadden we wel.'

Terug naar huis

'Toen we Norg binnenreden dacht ik direct: 'Dit is ook wel heel mooi.' Dat verbaast me wel een beetje. Het wennen viel heel erg mee', kijkt Pot terug.

Het avontuur op Rottumerplaat was eenmalig. 'We moeten nu weer gewoon aan de bak.'

Lees ook:

- Geen bier en bitterballen voor de enige bewoners van Rottumerplaat