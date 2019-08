'Itakura, in z'n eerste eredivisiewedstrijd, was een openbaring'

Dat de FC er bij het sluiten van de markt nog met de overwinning vandoor ging, zei Griever in de sportdiscussie op Noord, was vooral te danken aan de individuele kwaliteit van de Groningers. 'Want die hebben ze wel. Neem Ramon Lundqvist. Die speelde niet goed, maar gaf wél de beslissende pass.'

Barcelona-achtig

Verslaggever Stefan Bleeker vond dat de goal van Ajdin Hrustic die dat opleverde was ontstaan uit een 'Barcelona-achtige aanval'. Dat vond ook Niiwino Geertsema: 'Zo'n doelpunt zie je niet vaak. Prachtige goal!'

Griever vond het allemaal wel meevallen: 'Die twee verdedigers Veenhof en Bakker stonden naast elkaar te dekken, in plaats van schuin achter elkaar. Vervolgens is het toch niet zo moeilijk om die bal over Telgenkamp te lepelen. Het was geen wereldgoal.'

Positieve punten

Niettemin zag Griever aan Groningse zijde tal van positieve punten. 'Die Japanse voorstopper Itakura vond ik aardig spelen. Net als Matusiwa. Dat zijn twee opvallende jongens die voetballend wat toevoegen aan deze ploeg.'

'Die twee waren de besten van het veld', beaamde Bleeker. Griever: 'Maar helaas praat je dan over twee verdedigende spelers. Jammer, want we willen hier toch graag aantrekkelijk voetbal zien en aanvallend wat doen.'

Het balverlies van Lundqvist wordt voor Matusiwa nog een probleem Azing Griever - analist

Erg matig

'Daarom was ik ook zo benieuwd hoe Lundqvist het zou oppakken', vervolgt Griever. 'In de voorbereiding raakte ik gecharmeerd van hem, maar zaterdag speelde hij erg matig. Vooral bij balverlies, hij laat links en rechts zijn mannetje lopen. Dat wordt voor Matusiwa nog een probleem straks.'

Geertsema vond ook Gabriel Gudmundsson goed spelen. Griever: 'Gudmundsson heeft diepte in z'n spel, en dat geeft Groningen nodig in de omschakeling. Zowel Doan als Lundqvist wil de bal namelijk graag in de voet hebben.'

Zwakste schakel

Het trio Griever, Bleeker en Geertsema constateert dat ook doelpuntenmaker Hrustic geen diepgang heeft. Griever: 'En dat is een nadeel. Zoals ik ook Amir Absalem heel matig vond. Vorig seizoen kwam Handwerker er nog regelmatig overheen, maar dat kan Absalem duidelijk niet.'

Bleeker: 'Abselem was aanvallend heel matig. De drie keer dat hij de achterlijn haalde, volgde een slechte voorzet. En de kansen van Emmen ontstonden allemaal via de linkerkant. Dat is op dit moment het pijnpunt.'

Openbaring

'Kan Itakura eigenlijk ook op links spelen?', vraagt Griever zich af. 'Hij heeft een goede pass, durft een bal in te spelen, kan goed koppen, en is een lenige jongen. Hij was voor mij, in z'n eerste eredivisiewedstrijd, echt een openbaring.'

