Naaimachinemuseum breidt na 15 jaar nog steeds uit

Janny Blauw begon in 2004 het museum nadat haar dochter een oude naaimachine kocht. Sindsdien gaat ze op rommelmarkten op zoek naar oude naaimachines. Na een oproep op Radio Noord destijds stroomden de naaimachines binnen.

Achter haar huis heeft ze een blokhut waar het museum is gevestigd. 'Er zijn hier twee lagen volgebouwd. Hier staan in 76 naaimachines, maar we hebben in totaal 250 stuks.'



De volgebouwde blokhut (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)



Niet alle naaimachines zijn welkom. 'De afgedankte nieuwere machines gaan naar Afrika, die kunnen daar nog hun werk doen. Wij hebben machines van voor 1940, daar zijn namelijk geen naalden meer voor te krijgen. Die kunnen niet naar Afrika.'

Roze Singer

Blauw heeft al enkele bijzondere naaimachines. 'Deze is speciaal voor leer', wijst ze. 'En deze is speciaal voor schoenen.'



De machine speciaal voor leer (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)



Ondanks dat ze al 250 naaimachines heeft, heeft ze nog wel één naaimachine op haar verlanglijstje staan. 'Een roze Singer!', zegt Blauw enthousiast.

'Ik denk niet dat die te vinden is. Het is een gewone Singer, ooit zijn ze allemaal opgekocht, uit elkaar gehaald, roze gespoten en weer in elkaar gezet.' Wat de roze Singer bijzonder maakt? 'Hij is roze gemaakt voor Pink Ribbon, het goede doel dat strijdt tegen borstkanker.'