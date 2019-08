Rita zorgt voor jonge oehoe: 'M'n vriezer zit vol met kuikens'

Of jong... Verslaggever Elwin Baas, die 'Op fietse deur Grunnen' Middelstum aandeed, keek vol verbazing hoe groot een jonge oehoe na tweeëneenhalve maand al kan worden. Hij durfde dan ook niet bij het dier in een hok.

Doodeng

'Rita vroeg mij om ook even mee naar binnen te gaan, maar ik durf niet. Ik vind het doodeng. Ik wist namelijk niet dat ze zo groot konden worden', bekende Elwin. Rita: 'M'n kleinkinderen lopen wel zo naar binnen. En die zijn drie.'

Rita koestert al lang liefde voor dieren. 'Ik had eerst kerkuiltjes', vertelt ze. 'Daar heb ik er nog twee van, en dat heb ik nu uitgebreid naar een oehoe. En direct een paartje. Dat is heel bijzonder, want daarvan zijn er niet veel in Nederland. Ik ben pas nummer zestien.'

24 kuikens per dag

De oehoe's eten eendagskuikens. Heel veel kuikens. 'Soms ook wel muizen, maar als ik die voor ze vang eten ze ze niet. Per uil eten ze acht kuikens per dag. En aangezien ik drie oehoe's heb, zijn dat 24 kuikens per dag. M'n hele vriezer zit er vol mee, maar dat heb ik er graag voor over.'

Groothandel

Die kuikens haalt ze bij de boer. 'En als ze daar op zijn', vertelt Rita, 'dan bel ik naar de groothandel. Die komt me dan weer een vrachtje brengen, waardoor ik weer een tijdje vooruit kan.'