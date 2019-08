Honden in de openbare ruimte. Bijna iedereen heeft er wel een mening over. Je hebt er een hekel aan of je vindt het hartstikke gezellig. Of misschien ben je wel zo aan honden in het straatbeeld gewend, dat je het al lang niet meer ziet.

'Honden horen niet in een restaurant', was maandag de stelling bij Lopend Vuur. Dat leverde een stortvloed aan reacties op van mensen die regelmatig een restaurant bezoeken, hondenbezitter of niet.

Maar hoe denken restauranteigenaren hier eigenlijk over? Zijn honden welkom in hun restaurant? En welke regels gelden dan? Een rondje door de provincie levert een gemengd beeld op.

Slechts weinig restaurants maken op hun website melding van de regels ten opzichte van honden. Toch hebben de meeste restaurants en hotels wel degelijk een duidelijk beleid.

Hulphonden, zoals blindengeleidehonden, zijn de uitzondering: die mogen wettelijk gezien niet geweigerd worden. Vanzelfsprekend geldt voor alle restaurants ook: honden zijn niet welkom in de keuken of in de toiletten.

Kaap Hoorn aan het Hoornsemeer

Bij Beachclub Kaap Hoorn in Stad komen veel mensen die een rondje hebben gelopen met de hond. Viervoeters zijn dus van harte welkom. Sterker nog, er zijn zelfs twee speciale hondenbars.

Silvana Hagge, verantwoordelijk voor marketing, sales en events, legt uit hoe dit idee is onstaan. 'We hadden soms wel dertig honden tegelijkertijd in de zaak. Onze bediening was telkens aan het slepen met allerlei waterbakjes. Toen ontstond het idee voor een hondenbar.'

Er is wel één duidelijke regel: alle honden moeten altijd aangelijnd zijn Silvana Hagge

'De hondenbars zijn gemaakt van oud steigerhout en hebben bakjes met water op drie verschillende hoogtes, voor elke hond wat wils dus. Eén hondenbar staat naast de hoofdingang voor als baasje en hond aankomen. De ander staat bij het water, als het baasje lekker op het terras zit.'

Hagge: 'De meeste gasten vinden die hondenbars erg leuk, of ze nou wel of geen dierenliefhebber zijn. Er is wel één duidelijke regel: alle honden moeten altijd aangelijnd zijn, hoe klein ook. Als er een hond losloopt, wijs ik de eigenaar daar altijd even vriendelijk op.'

Hagge merkt tot slot op dat de keuken van Kaap Hoorn zich in een aparte ruimte bevindt. 'Dat maakt hondvriendelijk beleid een stuk makkelijker dan bij restaurants

met een open keuken.'

Wok Golden City in Veendam

Geen open keuken, ook geen honden. Dat is in het kort het interieur van Chinees restaurant Wok Golden City in Veendam. Waar het over honden en Chinese restaurants gaat, liggen flauwe grappen op de loer. Dat is echter niet de reden van het verbod. Volgens de eigenaar zitten andere gasten simpelweg niet te wachten op viervoeters in het restaurant.

Sharazan in Delfzijl

Ook Grillroom Sharazan in Delfzijl staat niet te springen om gasten met honden. Volgens de eigenaar zijn honden in de zaak onhygiënisch. Voor schoothondjes wil hij eventueel nog wel een uitzondering maken. Honden mogen overigens wel buiten voor de grillroom wachten.

Honden wachten voor een restaurant (Foto: Pixabay)



Humphrey's in Stad

Midden in Stad, aan de Vismarkt, zit sinds jaar en dag Humphrey's. Geen dertig honden tegelijk in de zaak hier, zoals in Kaap Hoorn. Logisch, denkt bedrijfsleider Marjo Pertien, het restaurant ligt nou eenmaal niet bepaald langs een hondenuitlaatroute.

Het gaat volgens haar eerder om twee hondenbezoekjes per maand. 'Honden zijn toegestaan, mits ze rustig onder de tafel blijven liggen of zitten. Ze krijgen dan een drinkbak. Tot problemen leidt dit eigenlijk nooit', aldus Pertien.

Hotel Van der Werff op Schier

'Er zijn best veel mensen die hun hond meenemen naar 't eiland,' laat een medewerker in de bediening bij hotel Van der Werff op Schiermonnikoog desgevraagd weten. 'Honden zijn van harte welkom in het hotel, alleen niet in de eetzaal. Voor de rest eigenlijk overal wel: in de hal, in de kamers en in de gangen.'

'Als mensen eten verblijven de honden meestal op de kamer. Soms ook op het zijterras zodat ze tijdens het eten de hond een beetje in de gaten kunnen houden. De regels zijn hier helder. Zowel hondenbezitters als mensen zonder hond hoor ik nooit klagen. Het gaat eigenlijk altijd prima.'

Niet iedereen vindt honden even prettig, zeker niet als het geregend heeft Jasper Abeln

's Lands Huys in Bourtange

'Jawel, honden zijn welkom hoor'. Dat zegt Jasper Abeln, bedrijfsleider van Café Restaurant 's Lands Huys in Bourtange. 'We proberen het wel een beetje te sturen. We zorgen er meestal wel voor dat de honden samen aan één kant zitten, zodat de niet-hondenbezitters ook een rustig plekje hebben.'

'Niet iedereen vindt honden even prettig, zeker niet als het geregend heeft. Sommige mensen zijn ook bang voor honden. Tijdens het diner houden we nog een beetje extra rekening met gasten zonder hond', aldus Abeln.

Waters of the World in Bad Nieuweschans

Restaurant Waters of the World is onderdeel van de Thermen Bad Nieuweschans, dat verder onder meer bestaat uit een hotel, een sauna en thermaalbaden. De regel in het kuuroord ten opzichte van dieren in het algemeen en honden in het bijzonder: niet toegestaan, nergens in het bedrijf.

Wel zo duidelijk, volgens Mireille Oosterklaar, hoofd marketing van Thermen Bad Nieuweschans. 'De combinatie van baden, restaurant en hotel leent zich nou eenmaal niet heel goed voor dieren.'

Molenrij in Kloosterburen

In Herberg Restaurant Molenrij in Kloosterburen zijn honden wel welkom. 'Meestal vragen gasten het wel even van tevoren of ze hun hond kunnen meenemen,' zegt eigenaar Stefan Kollumer.

'Tijdens het eten zitten de honden meestal gewoon aangelijnd onder tafel. Als ze willen, kunnen ze een bak water en voer krijgen. Eigenlijk horen we nooit een wanklank over aanwezige honden', aldus Kollumer.