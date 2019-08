Gemeente wil meedenken over nieuwe locatie Kleindierpark Bellingwolde

De gemeente Westerwolde is bereid om met eigenaar Alexander Knoth van Kleindierpark Bellingwolde te praten over een verhuizing uit de woonwijk naar een geschiktere locatie.

Het Kleindierpark wil graag vaker dan de huidige zes dagen in het jaar open, maar die vergunningsaanvraag is door de gemeente Westerwolde afgewezen.

'Met de verwachte bezoekersaantallen vinden we dit niet in een rustige woonwijk passen. Dat zou niet bijdragen aan een goed woon- en leefklimaat voor de omwonenden', oordeelt de gemeente.

Open voor gesprek

Knoth zou zijn verzameling eekhoorns, cavia's, stokstaartjes en schapen het liefst meerdere dagen per week aan bezoekers laten zien. Dat de gemeente die deur definitief dicht heeft gegooid, klopt volgens een woordvoerder niet.

'We staan open voor een gesprek met meneer Knoth over een alternatieve locatie. We hebben daar alleen zelf geen lijst van. Maar als hij zelf een plek op het oog heeft, valt daar natuurlijk over te praten.'

Die boodschap valt in goede aarde bij Knoth. 'Dat is positief. Daar gaan we onze pijlen op richten.'

Kinderen en minderbedeelden

Zijn Kleindierpark, ontstaan uit pure liefhebberij, is op de huidige zes open dagen gratis toegankelijk. Daarmee wil Knoth zijn kleinschalige dierenpark zo laagdrempelig mogelijk houden.

'Het is echt bedoeld voor kinderen en de minderbedeelde medemens. Mensen die geen entree bij Wildlands kunnen betalen. De toegang is gratis, maar er staat een donatiepot. Iedereen draagt bij naar gelang ze kunnen. Je mag ook een kopje koffie of wat fris kopen. Daarmee kunnen we de kosten enigszins dekken.'

Niet kostendekkend

Want kostendekkend is zijn dierenpark allerminst, maar dat hoeft volgens Knoth ook niet.

'Het hoeft geen winstgevend project te zijn, het blijft toch deels hobby. Ik vind het mooi om de dieren te bekijken en om anderen ervan te zien genieten.'

