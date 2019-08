Mogelijk botulisme in Beijum: laat je hond niet in het water zwemmen

Er is mogelijk botulisme aangetroffen in het Noorddijkstermaar, in de wijk Beijum in de stad Groningen.

Waterschap Noorderzijlvest waarschuwt eigenaren van honden ervoor dat ze de dieren niet in het water moeten laten zwemmen. Honden die in besmet water zwemmen, kunnen mogelijk overlijden aan botulisme.

Botulisme is een bacterie die leeft in de bodem. Bij warm weer kan hij vrij komen. 'Dit is het gevolg van een lange, warme zomer', zegt Bert Bloem van het waterschap.

Welke variant?

Het waterschap laat onderzoeken of het inderdaad om botulisme gaat en zo ja om welke variant. Er is een vorm van botulisme die gevaarlijk is voor mensen, maar die is zeer zeldzaam. De meest voorkomende variant is type C, die voornamelijk watervogels besmet.

'We hebben tot nu toe geen meldingen gekregen uit andere wateren, maar houden de situatie in de gaten.'

Dode eenden

De dierenambulance trok aan de bel bij het waterschap, nadat er een aantal dode eenden gevonden werden. Die worden momenteel onderzocht.

Over anderhalve week wordt de uitslag daarvan bekend. De waarschuwing om honden tot die tijd niet in het water te laten zwemmen, blijkt in elk geval tot die tijd van kracht.