Zondag geen draverijen in het Stadspark: te weinig paarden

'Afgelopen weekend waren de Derby's in Berlijn, daar hebben veel Nederlandse hengsten en merries aan meegedaan. Maar die paarden kunnen niet twee of drie keer in de week lopen. Dus worden ze niet ingeschreven in Groningen', legt Miep Hamming van de organisatie uit.

Minimumaantal

Er zouden zondag op de drafbaan in het Stadspark tien harddraverijen zijn, met op elk deelname van ongeveer tien paarden. Maar door de concurrentie van de wedstrijden in Duitsland, werd het minimum aantal deelnemers niet gehaald.

Er zou worden gelopen onder de noemer Dorpendag. Dorpen rond de stad Groningen werkten mee aan de draverijen. Het zou de vijfde van zes meetings in het seizoen 2019 zijn.

'Verdrietig en aangeslagen'

'We hadden veel energie gestopt in deze dag', treurt Hamming. 'Dit is ontzettend vervelend, we zijn allemaal verdrietig en aangeslagen dat het niet doorgaat.'

De organisatie heeft flink reclame gemaakt voor het evenement, dat nu dus niet doorgaat.

Tegoedbon

'Rondom de stad hebben wij advertenties geplaatst in de kranten, die komt bij honderdduizend gezinnen in de brievenbus. Daar staat ook een tegoedbon in. Ik zie al gezinnetjes naar de draafbaan komen en er zijn geen koersen...'

De geplande activeiten gaan nu door op 15 september, tijdens de Vastgoeddag. Dat is de slotmeeting van het drafseizoen in Stad.

Hamming: 'De tegoedbon gaat ook over naar die dag.'