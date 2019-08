Rondje Groningen: Dit is de nieuwe toon van Vindicat

'Je hebt de afgelopen jaren vast wel eens van ons gehoord. Graag nemen we je mee naar het verleden.' zegt de voice-over in de nieuwe voorstelvideo van Vindicat. De studentenvereniging vaart een andere koers.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen.

1) Vindicat slaat een andere toon aan

Volgende week begint de KEI-week. Dít is de manier waarop Vindicat, niet bepaald vrij van onbesproken gedrag, de nieuwe studenten aan zich wil binden. 'Ontwikkeling is de tweede pilaar van ons fundament. Zonder leren ben je immers geen student.'

2) Het spoor in Stedum

Erik schoot deze schitterende plaat.

3) Nina op stap in Groningen

En de YouTuber met inmiddels 111.000 abonnees loopt ook wad op Schiermonnikoog. Oh, en ze krijgt natuurlijk ook weer een enorme stapel pakketjes.

4) 'Wel wil hier nou komen?'

Kregen de eigenaren van camping Lentemaheerd in Uithuizermeeden te horen. Inmiddels weten ze beter. Economic Board Groningen maakte er een promovideo over.

5) We gaan 44 jaar terug

Het Sterrebos in Groningen, waarschijnlijk in 1975. Muziekminnende Stadjers verzamelen er voor een lokaal concert, met onder andere zangeres Nico. Die hoor je niet onder de beelden, maar YouTuber Susannah & the Witch in the Mirror zette er wel zelf een liedje onder in de sfeer van toen. Het resultaat? Bijna zes minuten terug naar toen.

6) Door de gatensticker van de bus

Miniquiz - dus niet eerst het onderschrift lezen. Waar heeft Crowlande zijn lens op gericht?

7) Ook een manier om door de provincie te crossen

Op de Vespa! Afgelopen weekend was de Vespa-ciao tour in de provincie.

8) Het Feringa Lab heeft wat over

Maar gelukkig zijn er flink wat twitteraars die ideeën hebben over het hergebruik van deze reageerbuisjes.

9) Een warm onthaal in Stadskanaal

De 'Hoop op zegen' ui Goes meerde als duizendste schip aan in Stadskanaal dit jaar. Zijn de nieuwe aanlegsteigers in ieder geval niet onbenut!

10) Met Anton gaan we eruit!

Genieten.

Rondje Groningen is er elke werkdag.