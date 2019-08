Zwemmen in Sellingen al sinds 1975 vaste prik: 'Ja, elke ochtend'

Mevrouw Boerma is een vast gezicht in het Sellinger zwembad De Barkhoorn. (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Als het zwemseizoen in Sellingen weer is geopend, verschijnt er in ieder geval bij mevrouw Boerma een glimlach op het gezicht. Elke dag stapt ze rond 08:30 uur in het water en dat al sinds 1975. 'Elke ochtend? Ja, elke ochtend.'

Van eind april tot en met eind augustus zet ze haar wekker 's ochtends om kwart over zes, ontbijt ze en pakt ze de fiets naar openluchtbad De Barkhoorn in het esdorp.

'Veel mooier'

Maar daar houdt het niet mee op. 'Als dit zwembad dichtgaat, gaan we naar het overdekte zwembad in Vlagtwedde. Daar zwem ik iedere donderdagmorgen. Maar dit is veel mooier, hier krijg je veel meer lucht.'

Boerma praat steeds vanuit de we-vorm, want ze trekt haar baantjes niet alleen. 'We hebben een vast clubje', zegt ze glunderend. 'We komen ook vaak samen om koffie te drinken.'

Soepeltjes

Dat ze ervan houdt om sportief bezig te zijn, wordt gauw duidelijk. 'Niet alleen zwemmen, maar ook fietsen. Dat zijn mijn bezigheden', gaat Boerma verder. In de afgelopen winter was het wel even afzien. 'Toen brak ik m'n enkel, dus toen ik de eerste keer weer mocht zwemmen was alles nog helemaal stijf. Maar zoals je kunt zien gaat alles nu weer mooi soepeltjes.'

Maar ze vindt niet alleen het sportieve aspect van haar zwembadbezoekjes belangrijk. 'De sociale contacten zijn het mooist. Want lichaam moet een beetje actief zijn, maar je IQ moet ook goed blijven werken!', besluit ze lachend.