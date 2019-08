'Ik verzamel alles wat los en vast zit om nieuwe beelden te maken'

Als RTV Noord-verslaggever Elwin Baas langs de beeldentuin van Dijkstra rijdt, valt hem direct op dat het niet om alledaagse beelden gaat. 'Deze beelden zijn gemaakt van oud gereedschap', legt Dijkstra aan hem uit, 'of Ol Raive. Dat is ook de naam van de beeldentuin.'

Tja, hoe begin je zoiets? Dijkstra: 'Ik had een schuur vol met rommel liggen en dacht: wat moet je daar nou mee? Weggooien? Vervolgens legde ik wat gereedschappen bij elkaar en daar kwam toen een haantje uit.'

Alles wat los en vast zit

Van het één kwam het ander. 'In plaats van een lege schuur, heb ik nu een volle schuur, want ik verzamel alles wat los en vast zit, om nieuwe beelden van te kunnen maken.'

Toeval of niet, maar in Ol Raive staan vooral beelden van dieren. 'Ik maak inderdaad meestal dieren, op een paar huisjes en een zeilbootje na. Komt doordat ik in het gereedschap vaak eerder een dier zie dan wat anders. Als ik denk: dat is het, dan las ik het aan elkaar.'

Geitenkop

De werkwijze van Dijkstra is simpel, want het begint bij gereedschap. 'Zo vond ik op een rommelmarkt bijvoorbeeld een bankschroef, waar ik al een beetje een geitenkop in zag. Met wat tangetjes en een haarspit erbij, puzzel ik dan het beest bij elkaar.'

Een doel heeft Dijkstra niet. Z'n tuin is ook maar sporadisch geopend voor publiek.

Kunstroute

'Met Pinksteren is de tuin open tijdens de Kunstroute Pinksteren. Dat is een rondje van drie kilometer hier in de buurt, met vijf kunstenaarsadresjes. En met het evenement 'Westerwolde rijgt' zijn de mensen ook van harte welkom.'