Parkeren bij ziekenhuizen: teller in Stad kan oplopen

Stel, je hebt wat aan lijf en leden. Naar de huisarts gaan is niet voldoende en je moet helaas naar het ziekenhuis. Dan moet je je auto daar dan voor langere of kortere tijd kunnen parkeren. Dat kost geld. Althans, in Stad wel.

Want als je voor korte bezoekjes naar het ziekenhuis moet, ben je bij het Martini Ziekenhuis het meeste kwijt aan parkeerkosten. Eén uur parkeren kost je daar drie euro. In de parkeergarages van het UMCG ben je iets goedkoper uit: Twee euro voor het eerste uur.

Moet je er iets langer zijn, zeg drie uur, dan ben je bij het Martini Ziekenhuis goedkoper uit. Drie uur parkeren kost je daar vier euro. Bij het UMCG is dat zeven euro.

Langere bezoeken

Soms komt het helaas voor dat je voor een wat langere tijd in het ziekenhuis moet zijn. Als patiënt ben je voor een dag parkeren vijf euro kwijt bij het UMCG (op vertoon van een afspraak-, opname- of ontslagbrief). Dus als je als patiënt drie uur in het ziekenhuis moet zijn, kun je maar beter een dagkaart kopen.

Als bezoeker niet trouwens, want dan kost een dagkaart twintig euro. Dat is evenveel als je bij het Martini Ziekenhuis betaalt voor een weekkaart. Voor een dagkaart betaal je daar overigens net iets meer dan bij het UMCG: 5,50 euro.

Een weekkaart bij het UMCG kost je als patiënt 27,50 euro.

Gratis parkeren

Bij de andere ziekenhuizen in de provincie, het Ommelander Ziekenhuis en het Refaja Ziekenhuis, hoef je niet te betalen om te mogen parkeren. Dat geldt ook voor het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen.

Regio

Moet je bij de ziekenhuizen in Drachten en Emmen zijn, dan betaal je weer wél. In Drachten kost een dagkaart 2,50 euro en een weekkaart 5,50 euro. In Emmen liggen de prijzen iets hoger: vijf euro per dag en vijftien per week.

