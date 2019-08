Verdachte diefstal mestafsluiters vrijgesproken na 'gebrekkig onderzoek'

De verdachte van de diefstal van meerdere mestafsluiters is vrijgesproken wegens te weinig bewijs. Volgens het Openbaar Ministerie had de politie geen capaciteit om de zaak beter uit te zoeken. De rechter noemde de vrijspraak 'buitengewoon onbevredigend'.

Een 40-jarige man uit Stadskanaal werd ervan verdacht dat hij meerdere zogenaamde 'mestafsluiters' had gestolen bij boeren. Via de afsluiters wordt mest in een mestbassin op het land gepompt. In het voorjaar van 2017 verdwenen meerdere van deze doppen in onder meer Nieuwe Pekela en Wildervank.

Appjes over 'poepdingen'

Agenten troffen bij een mestbassin in Valtermond een achtergelaten auto aan. Binnen lagen een gestolen mestafsluiter en een portemonnee. De portemonnee was van de verdachte, de auto was van een kennis van hem. Die had de auto uitgeleend.

De Knoalster zegt niets van de diefstallen te weten. Wel leverde hij telkens oud ijzer in bij een staalbedrijf in Winschoten, vlak nadat er ergens in de regio een afsluiter was gestolen. Volgens de man wist hij niet eens wat mestafsluiters waren. In zijn telefoon vond de politie echter appjes over 'afsluiters' en 'poepdingen'.

Minder prioriteit

De rechter vermoedde dat de man iets met de diefstallen te maken had, maar daarvoor was niet genoeg hard bewijs. Volgens het OM had de zaak voor de recherche minder hoge prioriteit dan bijvoorbeeld een woninginbraak. Hierdoor is er minder onderzoek gedaan. Boeren uit de regio denken dat de verdachte voor zo'n dertig diefstallen verantwoordelijk is.

De eigenaar van de auto zei dat hij zijn wagen wel vaker uitleende. Ook voor zijn betrokkenheid bij de zaak is te weinig bewijs.

