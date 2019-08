Column: Kopland

Vrijdag, Lefier, Lentis, Elker en Kopland zijn verzonnen in brainstormsessies van reclamebureaus. 'VRIJDAG' staat voor vrij denken, vrij voelen en vrij zijn', schrijven ze dan in een persbericht. De naam Kopland komt uit de koker van het Gronings/Amsterdamse reclamebureau G2K, geen idee waar dat voor staat.

De nieuwe naam was zes jaar geleden nodig omdat Stichting Huis, oftewel de daklozenopvang, ging fuseren met Stichting Toevluchtsoord, oftewel het Blijf van m'n lijfhuis. Uit de brainstorm bij het reclamebureau kwamen zeven namen: Het Noord, Brinker, Richter, Bolder, Keper, Kopland en Talud.

De opdrachtgevers kozen Kopland, waarschijnlijk omdat de andere namen sowieso nergens op sloegen. Maar de officiële lezing is: 'Ons werkgebied bevindt zich in de kop van het land. Verder past 'Kop d'r veur' bij onze werkwijze en is de transformatie die onze cliënten doormaken voornamelijk een mentaal proces, 'in de kop' moet het gebeuren'.

Dat Kopland het pseudoniem is van Rudi van den Hoofdakker uit Glimmen, de bekendste dichter van Nederland die kort daarvoor was overleden, werd gemakshalve over het hoofd gezien. De jongens en meisjes van het reclamebureau hadden waarschijnlijk nog nooit van hem gehoord.

Rutger Koplands nabestaanden waren terecht woest toen ze ervan hoorden, nota bene op de dag dat er in Haren een standbeeld van hem onthuld werd. Er volgde correspondentie en een gesprek en als soort van geste veranderde Stichting Kopland de naam in HET Kopland. Alle naambordjes, folders en notitieblokjes met 'Kopland' zonder lidwoord gingen de container in. Ik heb er nog één thuis, een collectors item!

Voor de familie van Kopland was dat niet voldoende. De naam Het Kopland suggereerde nog steeds een vernoeming van de dichter. Bovendien was het ronduit onbeschoft dat de stichting de naam zomaar had ingepikt. Maar weduwe Ineke kreeg zowel bij de rechtbank als in hoger beroep nul op het rekest. Saillant detail: in de rechtszaal zei de stichtingsdirecteur dat de naam Kopland nooit was gekozen als ze eerder van de bezwaren geweten had. Nu was het te laat, lees: te duur.

Om zulke toestanden te voorkomen, verzinnen reclamebureaus het liefst nieuwe woorden. Een voorbeeld daarvan is 'Lentis', twaalf jaar geleden de nieuwe naam van de Geestelijke Gezondheidszorg Groningen (GGz). Bij de introductie zei GGz: 'De associatie met 'lente' zal zorgen voor een beter perspectief bij cliënten.' Met andere woorden, je geneest eerder van je depressie bij een club die Lentis heet dan bij de GGz. Ze moeten maar eens onderzoeken of dat echt zo is.

Rutger Kopland, die alles wist van depressies, zou er vermoedelijk zijn wijze grijze hoofd over geschud hebben. Ach, bij een volgende fusie verzinnen ze wel weer een andere naam. Voor het zover is denk ik iedere keer als Het Kopland in het nieuws is aan dit prachtige gedicht.



Ga nu maar liggen liefste in de tuin,

de lege plekken in het hoge gras, ik heb

altijd gewild dat ik dat was, een lege

plek voor iemand, om te blijven.



Cunera van Selm